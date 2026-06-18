CE-chaufför sökes till växande åkeri i Eskilstuna
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Eskilstuna Visa alla fordonsförarjobb i Eskilstuna
2026-06-18
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Vill du arbeta som CE‐chaufför i en stabil verksamhet där din yrkeskunskap verkligen uppskattas? Nu söker vi engagerade och ansvarsfulla CE‐chaufförer till vår verksamhet i Eskilstuna. Här erbjuds du ett omväxlande arbete med moderna fordon, tydliga rutiner och ett starkt fokus på kvalitet och arbetsmiljö.
Om arbetsgivaren
Är ett etablerat åkeri med lång erfarenhet av professionella transporter. Vi arbetar med tempererade godsflöden och lägger stor vikt vid säkerhet, punktlighet och respekt – både för våra kunder och för varandra. Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team där samarbete och yrkesstolthet står i centrum.Publiceringsdatum2026-06-18Om tjänsten
Som CE‐chaufför utgår du från Eskilstuna och kör regionala och/eller nationella transporter. Arbetet innebär hantering av kylda och frysta varor och passar dig som trivs med ansvar, struktur och självständigt arbete.Dina arbetsuppgifter
Körning med lastbil och släp (CE)
Transport av tempererat gods (kylt/frysgods)
Lastning och lossning enligt gällande säkerhetsrutiner
Kontroll av fordon, last och dokumentation
Daglig kontakt med trafikledning och kunder
Ansvar för att lagar, kör- och vilotider samt säkerhetskrav följs
Arbetstider kan variera och omfatta dag-, kvälls- eller nattkörningar beroende på uppdrag.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är trygg i förarrollen och som tar ansvar för både fordon och leveranser. Du är serviceinriktad, noggrann och har en professionell inställning även när tempot är högt.Kvalifikationer
CE‐körkort
Giltigt YKB
Digitalt förarkort
Truckkort
God förståelse för trafiksäkerhet och arbetsmiljö
Meriterande:
Erfarenhet av tempererade transporter
Tidigare arbete inom distributions- eller fjärrtrafik
Vi erbjuderAnställning enligt gällande kollektivavtal
Trygg och ordnad arbetsmiljö
Moderna och välskötta fordon
Stöttande trafikledning och tydliga körscheman
Möjlighet till långsiktigt samarbete och utveckling Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Eskilstuna (visa karta
)
632 17 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kraftsam R&B Kontakt
Rekrytering
Amir Stein amir@kraftsam.se 0707770288 Jobbnummer
9969344