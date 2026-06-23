CE-chaufför sökes till vår kund i Kiruna!
Professionals Nord Norra Norrland AB / Fordonsförarjobb / Kiruna Visa alla fordonsförarjobb i Kiruna
2026-06-23
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Vi söker nu en erfaren CE-chaufför till ett uppdrag i Kiruna för dig som trivs med frihet under ansvar och att arbeta ute på entreprenad. Här får du en varierad vardag där du arbetar självständigt och har en viktig roll i det dagliga arbetet. Du är trygg bakom ratten, har tidigare erfarenhet av att köra och är van att ta eget ansvar. Samtidigt lägger vi stor vikt vid din inställning – du har en vilja att göra ett bra jobb, tar ansvar för dina uppgifter och bidrar med en positiv attityd i arbetet. Sök tjänsten idag!
Information om tjänsten
Professionals Nord söker nu en CE-chaufför till vår kund i Kiruna. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning, vilket innebär att du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos vår kund under en 6 månader. Ambitionen är att du på sikt ska kunna bli direktanställd hos kund, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och vår kunds önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till alma.jonsson@pn.se
(mailto:alma.jonsson@pn.se
) Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
I rollen som CE-chaufför arbetar du ute på entreprenad med varierande körningar i det dagliga arbetet. Du ansvarar för att transportera material på ett säkert och effektivt sätt, samtidigt som du planerar och genomför dina körningar självständigt utifrån dagens behov. Arbetet innebär ett nära samspel med kollegor och andra aktörer ute på fältet, där god kommunikation och ansvarstagande är viktigt för att arbetet ska flyta på.
Du har ett helhetsansvar för ditt fordon, vilket innefattar daglig tillsyn, enklare underhåll och att säkerställa att allt fungerar som det ska inför och under dina körningar. Rollen kräver att du är flexibel, lösningsorienterad och trivs i en praktisk vardag där förutsättningarna kan variera från dag till dag.
Vi söker dig som
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen som CE-Cahufför. Vi söker dig som är en erfaren och trygg CE-chaufför med vana av att arbeta självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Du har tidigare erfarenhet av liknande arbete och känner dig bekväm i att planera och genomföra dina körningar på ett effektivt och säkert sätt.
Som person är du driven, lösningsorienterad och har en stark vilja att göra ett bra jobb. Du tar ansvar för både ditt arbete och ditt fordon, är noggrann i det du gör och bidrar med en positiv inställning i arbetsgruppen. Vidare trivs du i en roll där dagarna kan se olika ut och där du får använda ditt eget omdöme för att lösa de utmaningar som uppstår.
Krav för tjänsten:
CE-körkort
Giltigt Yrkeskompetensbevis (YKB)
B-körkort
Flytande svenska i tal och skrift
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Kiruna
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Alma Jonsson / alma.jonsson@pn.se
(mailto:alma.jonsson@pn.se
)
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på alma.jonsson@pn.se
(mailto:alma.jonsson@pn.se
)
#professionals-nord #CEchaufför Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Norra Norrland AB
(org.nr 559436-1650)
981 30 KIRUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Professionals Nord Kontakt
Konsultchef
Alma Jonsson alma.jonsson@pn.se +46766001181 Jobbnummer
9974194