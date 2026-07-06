CE-chaufför med kyl och frysvana sökes till kund i Jordbro!

Arena Personal Sverige AB / Fordonsförarjobb / Haninge
2026-07-06


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Vi söker nu en erfaren CE‐chaufför med vana av kyl- och frystransporter till uppdrag hos kund i Jordbro. Du blir anställd som konsult hos Arena Personal och utgår från Jordbro/området runt Stockholm. Tjänsten är heltid med schemalagda körningar inom distributions- och temperaturreglerad transport.
Om uppdraget
Arbetet består av distribution med släp/trailer till butiker och företag, lastning och lossning, säkring av gods samt dokumentation i digitala system. Uppdraget ställer krav på noggrannhet vid hantering av temperaturkänsliga varor och att rutiner för kyl- och frysdelslogistik följs. Du arbetar i nära kontakt med arbetsledning och kollegor för att säkerställa leveranser i tid och i rätt temperatur.

Publiceringsdatum
2026-07-06

Dina arbetsuppgifter
Körning med CE‐behörighet; distribution och lotsning

Lastning, lossning och säkring av gods, ofta temperaturreglerat

Kontroll och upprätthållande av rätt kyl- och frystemperatur under transport

Dokumentation i digitala förarsystem och rapportering av avvikelser

Underhålls- och kontrollrutiner av fordon och kylaggregat

Kundkontakt vid leverans och god kundservice

Vi söker dig som
Har körkort med behörighet CE

Har giltigt YKB och digitalt förarkort

Har dokumenterad erfarenhet av kyl- och frystransporter

Är van vid att köra trailer eller släp

Har god kännedom om rutiner för temperaturkontroll och livsmedelssäkerhet

Behärskar svenska i tal och skrift

Är serviceinriktad, pålitlig och trivs med ett flexibelt arbetsschema

Krav (obligatoriska)
CE‐körkort

Giltigt YKB

Digitalt förarkort

Erfarenhet av kyl-/frysdistribution

Truckkort

Meriterande
ADR‐intyg

Erfarenhet av handdator/scanner och digital logistikhantering

Arbetstid och omfattning
Tjänsten är heltid. Arbetstider kan variera och förekomma dag- och kvällstid samt sporadiskt helg. Start enligt överenskommelse, med möjlighet till längre uppdrag för rätt kandidat.
Vi erbjuder
Marknadsmässig lön

Stöttande konsultchef och löpande uppdragskontakt

Kollektivavtal och försäkringar

Möjlighet att bygga erfarenhet inom temperaturstyrd logistik

Ansökan Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi tar inte emot ansökningar via e‐post. Vid frågor om tjänsten, kontakta Arena Personal via annonsens ansökningsfunktion.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7228872-2088383".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Arena Personal Sverige AB (org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
Tjurhornsgränd 6 (visa karta)
121 63  JOHANNESHOV

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Arena Personal

Jobbnummer
9994488

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