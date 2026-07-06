CE-chaufför med kyl och frysvana sökes till kund i Jordbro!
Arena Personal Sverige AB / Fordonsförarjobb / Haninge Visa alla fordonsförarjobb i Haninge
2026-07-06
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Vi söker nu en erfaren CE‐chaufför med vana av kyl- och frystransporter till uppdrag hos kund i Jordbro. Du blir anställd som konsult hos Arena Personal och utgår från Jordbro/området runt Stockholm. Tjänsten är heltid med schemalagda körningar inom distributions- och temperaturreglerad transport.
Om uppdraget
Arbetet består av distribution med släp/trailer till butiker och företag, lastning och lossning, säkring av gods samt dokumentation i digitala system. Uppdraget ställer krav på noggrannhet vid hantering av temperaturkänsliga varor och att rutiner för kyl- och frysdelslogistik följs. Du arbetar i nära kontakt med arbetsledning och kollegor för att säkerställa leveranser i tid och i rätt temperatur.Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Körning med CE‐behörighet; distribution och lotsning
Lastning, lossning och säkring av gods, ofta temperaturreglerat
Kontroll och upprätthållande av rätt kyl- och frystemperatur under transport
Dokumentation i digitala förarsystem och rapportering av avvikelser
Underhålls- och kontrollrutiner av fordon och kylaggregat
Kundkontakt vid leverans och god kundservice
Vi söker dig som
Har körkort med behörighet CE
Har giltigt YKB och digitalt förarkort
Har dokumenterad erfarenhet av kyl- och frystransporter
Är van vid att köra trailer eller släp
Har god kännedom om rutiner för temperaturkontroll och livsmedelssäkerhet
Behärskar svenska i tal och skrift
Är serviceinriktad, pålitlig och trivs med ett flexibelt arbetsschema
Krav (obligatoriska)
CE‐körkort
Giltigt YKB
Digitalt förarkort
Erfarenhet av kyl-/frysdistribution
Truckkort
Meriterande
ADR‐intyg
Erfarenhet av handdator/scanner och digital logistikhantering
Arbetstid och omfattning
Tjänsten är heltid. Arbetstider kan variera och förekomma dag- och kvällstid samt sporadiskt helg. Start enligt överenskommelse, med möjlighet till längre uppdrag för rätt kandidat.
Vi erbjuder
Marknadsmässig lön
Stöttande konsultchef och löpande uppdragskontakt
Kollektivavtal och försäkringar
Möjlighet att bygga erfarenhet inom temperaturstyrd logistik
Ansökan Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi tar inte emot ansökningar via e‐post. Vid frågor om tjänsten, kontakta Arena Personal via annonsens ansökningsfunktion. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7228872-2088383". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arena Personal Sverige AB
(org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
Tjurhornsgränd 6 (visa karta
)
121 63 JOHANNESHOV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arena Personal Jobbnummer
9994488