CE-chaufför med full ADR sökes till Prima Bemanning Stockholm
Prima Bemanning & Logistik Stockholm AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-02-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prima Bemanning & Logistik Stockholm AB i Stockholm
, Huddinge
, Upplands Väsby
, Malmö
eller i hela Sverige
Prima Bemanning söker nu en erfaren CE-chaufför med full ADR till en av våra större kunder i Stockholm. För rätt person finns mycket goda möjligheter att bli övertagen och anställd direkt av kundföretaget.
Om tjänsten
Du kommer att arbeta med:
Lotskörning och distribution i Stockholm
Körning inom Stockholmsområdet
Säker hantering av ADR-gods
Arbetstider:
Måndag-torsdag kl. 05:00-16:00
(1 timmes rast per pass)
Krav
CE-körkort
Giltigt YKB
Full ADR
Erfarenhet av lots- och distributionskörning
God lokalkännedom i Stockholm är meriterande
Vi erbjuder
Lön enligt kollektivavtal
Seriös arbetsgivare med goda villkor
Stor möjlighet till övergång till kund
Vi söker dig som är ansvarstagande, punktlig och har ett högt säkerhetstänk.
Låter det intressant?
Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: marcus@primabemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prima Bemanning & Logistik Stockholm AB
(org.nr 556718-3768) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Prima Bemanning & Logistik Stockholm Jobbnummer
9742241