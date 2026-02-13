CE-chaufför med full ADR sökes till Prima Bemanning Stockholm

Prima Bemanning & Logistik Stockholm AB / Fordonsförarjobb / Stockholm
2026-02-13


Prima Bemanning söker nu en erfaren CE-chaufför med full ADR till en av våra större kunder i Stockholm. För rätt person finns mycket goda möjligheter att bli övertagen och anställd direkt av kundföretaget.
Om tjänsten
Du kommer att arbeta med:
Lotskörning och distribution i Stockholm

Körning inom Stockholmsområdet

Säker hantering av ADR-gods

Arbetstider:
Måndag-torsdag kl. 05:00-16:00
(1 timmes rast per pass)
Krav
CE-körkort

Giltigt YKB

Full ADR

Erfarenhet av lots- och distributionskörning

God lokalkännedom i Stockholm är meriterande

Vi erbjuder
Lön enligt kollektivavtal

Seriös arbetsgivare med goda villkor

Stor möjlighet till övergång till kund

Vi söker dig som är ansvarstagande, punktlig och har ett högt säkerhetstänk.
Låter det intressant?
Skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: marcus@primabemanning.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Prima Bemanning & Logistik Stockholm AB (org.nr 556718-3768)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Prima Bemanning & Logistik Stockholm

Jobbnummer
9742241

