CE-chaufför med fokus på precision och frihet - vi anställer nu!
365 BTS AB / Fordonsförarjobb / Stockholm
2026-02-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos 365 BTS AB i Stockholm
, Södertälje
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Är du en självständig chaufför som trivs bakom ratten på tunga fordon? Har du erfarenhet av lastväxlare och söker ett omväxlande arbete där ingen dag är den andra lik? Vi söker nu en engagerad CE-chaufför för ett långsiktigt konsultuppdrag hos vår kund i Södertälje.Publiceringsdatum2026-02-20Om tjänsten
I rollen som chaufför hos vår kund får du arbeta i hjärtat av anläggnings- och byggbranschen. Du kommer främst att köra lastväxlare med släp, men det som gör tjänsten unik är specialiseringen mot blåslossning av lecasten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Transport och hantering av lastväxlarflak och släp.
Precisionsarbete vid blåslossning av lecasten.
Service och kontakt med kunder ute på fältet.
Viss veckopendling/övernattning på annan ort förekommer under intensiva perioder.
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg och stabil chaufför. Eftersom du ofta arbetar ensam ute hos slutkund behöver du vara lösningsorienterad och ha ett gott personligt driv.
Krav för tjänsten:
Giltigt CE-körkort samt YKB och förarkort.
Dokumenterad erfarenhet av lastväxlare och släp.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift (för kommunikation och dokumentation).
Flexibilitet att ligga ute på jobb under vissa veckor.
Meriterande:
Erfarenhet av liftdumper eller arbete med sugbilar/blåsbilar.
Bakgrund inom anläggning eller industrisanering.
Vi erbjuder
Som konsult hos oss får du tryggheten i en stabil anställning med kollektivavtal, samtidigt som du får möjlighet att arbeta i ett nischat och framgångsrikt företag i södra Stockholm. Vi värnar om våra anställda och ser till att du har de verktyg och den stöttning du behöver för att glänsa i din roll.
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: jobb@365bts.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 365 BTS AB
Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
