CE-chaufför hög lön, flexibla tider, lediga helger & omedelbar start!
365 BTS AB / Fordonsförarjobb / Uppsala Visa alla fordonsförarjobb i Uppsala
2026-06-11
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eller i hela Sverige
Det här får du.
Hög fast lön + övertidsersättning
Lediga helger – mer tid med familjen
Dagarbete eller kväll
Moderna lastbilar med AC, automatväxel och bra stolar
Kollektivavtal – sjuklön, pension och trygghet
Friskvårdsbidrag
En arbetsplats som bryr sig – vi har kvar våra förare länge
Om jobbet – enkelt förklarat
Du kör lastbil med släp och levererar varor till vår kunds kunder.
Du lastar på vår terminal, kör ut enligt körlista och lämnar av hos kund.
Inget krångel. Inga övertid du inte vill ha.
Vi söker dig som:
Har CE-körkort (det viktigaste!)
Har YKB (yrkeskompetensbevis)
Kan köra lastbil + släp – du behöver inte vara världsmästare, bara trygg och säker körning
Klarar av att lossa och lasta pallar(pallar– inga 50 kg säckar)
Språkkrav? – Nej. Vi kommunicerar på det sätt som fungerar bäst.
Meriterande men absolut inget krav:
Tidigare distribution
ADR
Van att köra i stad eller på landsväg
Nyexad? – Du är lika välkommen som den med 20 års erfarenhet. Vi lär upp dig!
Varför just oss?
Vi är inte ett gigantiskt åkeri med anonyma chefer.
Vi är ett mindre, personligt bemanningsföretag där du blir sedd, hörd och uppskattad.
Låg personalomsättning – våra förare stannar kvar
Kort väg till beslut – du pratar direkt med den som bestämmer
Inget övertid om du själv inte vill – vi respekterar din fritid
Omfattning: Heltid (deltid? Hör av dig – vi är flexibla)
Tillträde: Omgående eller när du kan
Du behöver inte:
Ha perfekt svenska
Ha jobbat som CE-chaufför tidigare
Kunna varenda gata i Sverige
Ha ADR eller massa extrautbildningar
Du behöver:
Ha CE-körkort + YKB
Vara en hyvens person som dyker upp i tid
Tycka att service och bemötande är viktigt
Det är allt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11
E-post: jobb@365bts.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CE". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 365 BTS AB
(org.nr 559069-0334)
752 24 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9959090