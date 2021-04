CE-chaufför - Luleå - Schenker AB - Fordonsförarjobb i Luleå

Prenumerera på nya jobb hos Schenker AB

Schenker AB / Fordonsförarjobb / Luleå2021-04-13För DB Schenker är medarbetaren den viktigaste framgångsfaktorn. Hos oss blir du en del av ett globalt logistiknätverk med över 76.000 kollegor över hela världen, varav ca 4000 på ett 50-tal orter i Sverige. DB Schenker Sverige erbjuder allt från landtransporter, internationella sjö- och flygfrakter samt konsulttjänster till lager- och logistiklösningar.Schenker Åkeri är ett helägt dotterbolag till DB Schenker. Vår verksamhet består av hämtnings-, distributions- och fjärrtrafik inom DB Schenkers inrikes nätverk för gods och paket samt temperaturkontrollerade varor. Mer information hittar du på vår hemsida https://www.akeri.dbschenker.se Vi tror att det är den enskilda individens glädje och engagemang som gör skillnad. Bli en av oss!Vårt erbjudandeVi värnar om våra medarbetare och hos oss vill vi att du skall känna dig trygg. Vi erbjuder våra medarbetare en noggrann introduktion,ett spännande arbete med en välskött fordonsflotta och arbetskläder med god kvalité.Utöver detta erbjuder Schenker Åkeri även:* Friskvårdbidrag & Personalförmåner via Benify* Rikslunchpass* Försäkringar* Marknadsmässig lön & premiekompensation enligt transportavtalet* Personlig utveckling i form av utbildning och utvecklingssamtal* Trevliga kollegor & ett gott arbetsklimatLastning & lossning* Truckkörning* Fjärrkörning - CE-Lastbil med släp* Hantering av handdator* Ge god service till våra kunderI din roll kommer du att ansvara för Åkeriets fordon och gods vilket kräver respekt, noggrannhet och stort ansvarstagande, vi har stor tillit till våra medarbetare. Har du vad som krävs?* CE-behörighet* Yrkeskompetensbevis (YKB)* ADR-intyg* Digitalt förarkort* Behärskar språket* Personliga egenskaper: Samarbetsvillig, serviceinriktad och självgående...Har du även Truckkort ser vi det som meriterande.Information och ansökanTjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med start enligt överenskommelse. Vi tillämpar provanställning.Din ansökan skickar du in via vårt rekryteringssystem Avature, senast den 4 maj.Har du frågor till tjänsten kan du kontakta Transportledare Jörgen Ellingsson, telefon: 0920-235787, epost: Joergen.Ellingsson@dbschenker.com Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid Permanent2021-04-13Ej angivetSista dag att ansöka är 2021-05-04Schenker AB5687189