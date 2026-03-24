CE-/C-chaufförer sökes!- flera uppdrag inom transport & logistik i Skåne

Scania Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Hässleholm
2026-03-24


Vår vision är simpel. Med starka samarbetspartners och en gedigen erfarenhet i branschen arbetar vi på Scania Bemanning mot att bli den mest självklara lokala aktören inom bemanning, rekrytering och konsultation.
Arbetsuppgifter
Vi söker nu flera ansvarsfulla och serviceinriktade chaufförer för uppdrag inom transport, distribution och renhållning.
Uppdragen varierar i längd - från sommaruppdrag till långsiktiga tjänster med möjlighet till vidare anställning. Arbetet kan innebära leveranser av dagligvaror, livsmedel eller insamling av avfall.
Du arbetar självständigt men är en viktig del av ett team där säkerhet, punktlighet och ett gott bemötande är avgörande.
Arbetstider: Främst dagtid med tidiga starter. Övertid kan förekomma.

Kvalifikationer
C- eller CE-körkort

Giltigt YKB

Digitalt förarkort

Goda kunskaper i svenska eller engelska

God arbetsmoral och ansvarskänsla

Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Meriterande

Truckkort (A- och B-behörigheter)

ADR-intyg

Bakgavellyftsintyg

Erfarenhet av kyl- och frystransporter

Erfarenhet av distribution eller renhållning

Erfarenhet av sidlastare, lastväxlare eller liknande

B-körkort och tillgång till bil

Vad vi erbjuder

Uppdrag hos etablerade aktörer inom transportbranschen

Möjlighet till långsiktig anställning

Kollektivavtal och trygga villkor

Moderna fordon och utrustning

Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Ort: Flera möjliga
Arbetstider: Varierande, dag, kväll, natt
Omfattning: Heltid

Så ansöker du
Vi träffar kandidater löpande, sök därför tjänsten redan idag med ditt CV och personliga brev. Varmt välkommen med din ansökan!

Observera att vi ej tar emot ansökningar via epost eller telefon. Detta för att samtliga ansökningar ska behandlas lika.

Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivare
Scania Bemanning AB (org.nr 559375-0358), https://scaniabemanning.teamtailor.com
Hässleholm Central (visa karta)
281 48  HÄSSLEHOLM

Arbetsplats
Scania Bemanning x reQruitify

