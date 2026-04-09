CE chaufförer sökes i Karlstad för kvälls- och nattkörning
Är du nybliven C/CE chaufför? Eller är du en erfaren yrkeschaufför på jakt efter nya utmaningar? Då har vi spännande uppdrag till dig!
SC transport Sverige är en del av mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting Group - ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag. Vi har närmare 20 års erfarenhet av transportbranschen och samarbetar idag med några av landets största transportbolag. Vi är specialister på bemanning och rekrytering av yrkeschaufförer och finns på över 206 orter i Sverige.
Till detta uppdrag i Karlstad söker vi nu dig som har CE behörighet samt giltigt YKB. Du kommer att köra dragbil och trailer för att leverera styckegods till ett och samma ställe. Du kommer alltså att köra en bekväm sträcka från A till B där du får hjälp med lastning och lossning.
Arbetstiderna är förlagda under kvällar och nätter. Tjänsterna är på heltid och du kommer att börja och sluta dina arbetspass i Karlstad.
DETTA SÖKER VI
Krav för tjänsten är:
• CE behörighet samt YKB
• God kommunikationsförmåga
• ADR 1.3
Meriterande om du har ADR grun samt truckkort. Vidare är det meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom service, logistik och kundhantering. Vi söker dig som är driven och som brinner för chaufförsyrket. Som person är du inte rädd för att ta i, då arbetet kan vara fysiskt krävande.
Är du den vi söker? Ansök om tjänsten via länken nedan, eller genom att besöka vår hemsida. Rekrytering sker löpande och tjänsterna kommer att kunna tillsättas innan ansökningstidens slutdatum. Utdrag ur belastningsregister kan förekomma. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
652 21 KARLSTAD
För detta jobb krävs körkort.
StudentConsulting
Petronella Pedersen transport.sverige@studentconsulting.com
9845871