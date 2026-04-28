CE Chaufför till uppdrag hos Svebol i Strängnäs
Är du CE-chaufför och söker uppdrag i Strängnäs-området? Vi söker nu en noggrann och trygg förare till uppdrag hos Svebol. Här får du möjlighet att arbeta i en positiv arbetsmiljö med fokus på säkerhet och god kommunikation.
Om uppdraget
Som CE-chaufför hos Svebol ansvarar du för säker och punktlig leverans av material till och från våra arbetsplatser. Arbetet innefattar lastning och lossning, kontroll av fordon och gods samt att följa gällande rutiner och trafikregler.
Placeringsort: Strängnäs.
Omfattning: Heltid, visstidsuppdrag med möjlighet till förlängning.
Arbetstider: Dagtid med varierad start och sluttid.
Uppstart: Omgående eller enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-04-28Dina arbetsuppgifter
Köra och leverera material med lastbil (CE).
Lastning och lossning av gods samt säkring av last.
Daglig tillsyn av fordon och rapportering av eventuella avvikelser.
Dokumentation av leveranser och att följa företagets säkerhetsrutiner.
Samarbeta med kollegor och ta ansvar för att uppdrag genomförs effektivt och säkert.
Vem är du?
Vi söker dig som är serviceinriktad, säkerhetsmedveten och trivs med praktiskt arbete. Du arbetar strukturerat och kan hantera både självständiga uppgifter och samarbete i team.
Krav för tjänsten:
Giltigt CE-körkort.
Yrkeskompetensbevis (YKB) eller motsvarande utbildning.
Giltigt digitalt färdskrivarkort.
Erfarenhet av lastning/lossning och lastssäkring.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Meriterande (men ej krav):
Truckkort.
Kännedom om lokal trafik och leveransrutiner i mälardalsområdet.Dina personliga egenskaper
Noggrann och ansvarstagande.
Flexibel och problemlösande i varierande arbetsmoment.
God samarbetsförmåga och kommunikativ.
Trygg i trafiken och följer säkerhetsrutiner.
Vi erbjuder
Tryggt uppdrag via bemanningsföretag med goda möjligheter till förlängning.
Regelbunden kommunikation och stöd från din konsultchef.
En inkluderande arbetsmiljö där säkerhet och kvalitet prioriteras.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Bifoga CV och kontaktdetaljer samt ange tillgänglighet och tidigare erfarenhet av liknande uppdrag.
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
