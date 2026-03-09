Ce chaufför sökes till fast tur från Spånga, Tensta, Lunda

Focus lots & Transport i Jönköping KB / Fordonsförarjobb / Stockholm
2026-03-09


Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Focus lots & Transport i Jönköping KB i Stockholm, Håbo, Örebro, Linköping, Jönköping eller i hela Sverige

CE chaufför sökes till fast uppdrag.
Turen startar Söndag till torsdag kl 19,30 från Lunda (Spånga, Tensta) och är baserad på 7 timmars arbete plus rast.
Man tar en lastad bil och släp och fyller på det sista innan man åker vidare till Södertälje, där får man lastnings hjälp. När man är klar byter man bil i Eskilstuna och åker åter till Södertälje och därefter Lunda för att parkera.
En mycket enkel men smidig tur med fasta tider.
Du måste ha följande.
• CE kort
• YKB
• Adr
Vi söker dig som är pålitlig och ansvarstagande och noga med tider.
Vi erbjuder lön enl avtal
En tur med fasta tider
Friskvårds bidrag 5000kr per år
Mera info ges vid kontakt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Mail
E-post: focus@focus-lots.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lunda".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Focus lots & Transport i Jönköping KB
Fagerstagatan 47 (visa karta)
163 53  SPÅNGA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Focus lots och Transport

Jobbnummer
9786413

Prenumerera på jobb från Focus lots & Transport i Jönköping KB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Focus lots & Transport i Jönköping KB: