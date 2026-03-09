Ce chaufför sökes till fast tur från Spånga, Tensta, Lunda
2026-03-09
CE chaufför sökes till fast uppdrag.
Turen startar Söndag till torsdag kl 19,30 från Lunda (Spånga, Tensta) och är baserad på 7 timmars arbete plus rast.
Man tar en lastad bil och släp och fyller på det sista innan man åker vidare till Södertälje, där får man lastnings hjälp. När man är klar byter man bil i Eskilstuna och åker åter till Södertälje och därefter Lunda för att parkera.
En mycket enkel men smidig tur med fasta tider.
Du måste ha följande.
• CE kort
• YKB
• Adr
Vi söker dig som är pålitlig och ansvarstagande och noga med tider.
Vi erbjuder lön enl avtal
En tur med fasta tider
Friskvårds bidrag 5000kr per år
Mera info ges vid kontakt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
E-post: focus@focus-lots.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lunda". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Focus lots & Transport i Jönköping KB
Fagerstagatan 47
163 53 SPÅNGA
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Focus lots och Transport
