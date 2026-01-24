CC Consult i Stockholm AB söker svagströmsmontörer!
2026-01-24
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos CC Consult I Stockholm AB i Täby
Vill du vara med och bygga framtidens nät i våra svenska fastigheter?
CC Consult i Stockholm AB söker nu en svagströmsmontörer med erfarenhet inom nätverk, fiber, larm och teleinstallationer.
Hos oss blir du en del av ett drivet och sammansvetsat team som arbetar med
installation, service och driftsättning av svagströmslösningar - främst i kommersiella fastigheter, kontor och nyproduktioner.
Du jobbar nära en arbetsledare och tillsammans med kollegor som värdesätter ordning,
kvalitet och samarbete.

Dina arbetsuppgifter
• Kabeldragning, kanalisation och koppling av data-, fiber- och telesystem
• Installation och svetsning av fiber samt mätning
• Montage och driftsättning av larm- och nätverksutrustning
• Läsa ritningar och tillhandahålla relationsunderlag
• Samarbete i team under arbetsledare och projektchef
• Bidra till ordning, säkerhet och kvalitet på arbetsplatsen
Vi söker dig som
• Har 1-3 års erfarenhet av arbete inom svagström, fiber eller elinstallation
• Kan läsa ritningar och förstå tekniska beskrivningar
• Trivs med praktiskt arbete i fastigheter och byggmiljö
• Är noggrann, ansvarstagande och har känsla för kvalitet
• Har ett genuint tekniskt intresse och vilja att utvecklas vidare
Meriterande om du
• Har B-körkort
• Genomfört elprogrammet eller annan relevant yrkesutbildning inom svagström
• Erfarenhet av DSX 5000, svetsinstrument, OTDR, par-testare och multimeter.
• Vana inom hantering av verktyg såsom t.ex. skruvdragare och slagborr
Vi erbjuder
• En trygg anställning i ett växande installationsbolag
• God gemenskap och kollegor med hög yrkesstolthet
• Möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning inom fiber, nätverk och säkerhetssystem
• Varierande arbetsdagar med både projekt och servicejobb
• En arbetsplats där man värdesätter kvalitet, ansvar och laganda
Om CC Consult i Stockholm AB
CC Consult är ett installationsbolag med helhetslösningar inom el, fiber och svagström.
Vi arbetar nära våra kunder och kombinerar teknisk kompetens med personligt engagemang.
Hos oss står kvalitet, säkerhet och samarbete i fokus - oavsett om det gäller stora entreprenader eller mindre serviceuppdrag.

Så ansöker du
Ansökan tas endast emot via annonssida.
Vi hanterar alltså inte din ansökan via e-post - tack för förståelsen.
Vid anställning kommer vi att ta en kreditupplysning samt stämma av mot
belastningsregister på våra slutkandidater. Detta i enlighet med vår rekryteringsprocess.
• Tjänsten är på heltid, tillsvidare.
• Individuell månadslön tillämpas.
• Tillträde efter överenskommelse.
Urval sker löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi avböjer oss vänligt men bestämt från kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Välkommen till CC Consult i Stockholm AB - där teknik, laganda och kvalitet går hand i hand.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
