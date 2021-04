Caverion söker en Arbetsledare Bygg till AstraZeneca i Mölndal - Caverion Sverige AB - Byggjobb i Mölndal

Caverion Sverige AB / Byggjobb / Mölndal2021-04-13Caverion designar, installerar, förvaltar och utvecklar användarvänliga och energieffektiva lösningar för byggnader och industrier. Våra tjänster och lösningar används i bostadshus, kommersiella fastigheter, inom offentlig sektor och i industriprocesser. Styrkan ligger i vår tekniska kompetens och våra heltäckande tjänster inom samtliga teknikområden under fastigheters och industrianläggningars hela livscykel.Managed Services rikstäckande verksamhet tar helhetsansvar för både kort och långsiktig drift, planering, konstruktion och underhåll av kundens anläggningar och fastigheter. Vi söker nu en arbetsledare inom bygg och fastighetsservice till vårt uppdrag på AstraZeneca i Mölndal där vi arbetar med installationer och underhåll av fastighetteknisk utrustning. Enheten har en lång erfarenhet och bred kompetens inom flera teknikdiscipliner. Vi går mot en spännande framtid och bygger ett team som består av en sammansvetsad grupp med nära samarbete med varandra och vår kund.Vi söker dig som trivs med att vara spindeln i nätet! Rollen innebär både arbetsledning av ditt serviceteam på 3-5 personer plus underentreprenörer samt projektledning inkluderat kalkylering och att offerera. Du har sälj- och uppföljningsmöten med kunder och kontakter med leverantörer. Teamet du leder arbetar framförallt med ombyggnationer i labbmiljö såsom montering av inredning, reparation, målning och snickeriarbeten men även andra hantverksrelaterade uppdrag/projekt både inomhus, utomhus och i mark.Som arbetsledare på Caverion har du ett självständigt och engagerande arbete som inkluderar ett stort kontaktnät både internt och externt. Du har möjlighet att utvecklas inom arbetet och på sikt få ett större ansvar.I rollen ingår även:Personaladministrativt ansvar för tidrapportering och arbetsorderEkonomiskt ansvar för fakturering och uppföljningUtveckla gruppen och dess ansvarsområdenBibehålla och vidareutveckla kundrelationerLångsiktig och daglig planeringKompetens:Gymnasieutbildning, gärna inom teknikTeknisk bakgrund med inriktning mot bygg, energi eller liknande- arbete eller utbildningDokumenterad erfarenhet av en arbetsledande rollErfarenhet inom drift eller teknisk förvaltning är meriterandeVana att entusiasmera och utveckla teamGod svenska i tal och skriftKort om CaverionCaverion Sverige AB ingår i Caverion-koncernen som är noterat på NASDAQ OMX Helsingfors. Koncernen omsatte 2019 cirka 2.1 miljarder euro och har omkring 16.000 anställda inom 11 länder i norra och centrala Europa.Caverions verksamhet i Sverige har cirka 3000 medarbetare och finns etablerade på drygt 75 orter. Detta gör att du som anställd har stora utvecklingsmöjligheter beroende på intresse och kompetens. Det finns möjlighet att specialisera sig inom sitt kompetensområde samt att bredda sin kunskap till nya arbets- eller teknikområden. Caverion jobbar också med att utbilda och erbjuda anställda internt att ta på sig större roller i form av chefs- och arbetsledarroller.Mångfald och jämlikhet är självklart för Caverion och fokus ligger på rätt kompetens på rätt plats.Varför Caverion?På Caverion genomsyras vårt arbete av värderingarnaInnovationSamarbeteAnsvarProfessionalitetKontakt & AnsökanOm du tycker att detta låter intressant och vill veta mer, ring eller maila ansvarig Rekryterare Lisbeth Hulander tel. 0730-817404 mail lisbeth.m.hulander@caverion.com alt. Servicechef Saman Hassani tel.0725-243504 mail saman.x.hassani@caverion.com Alla former för telefonsamtal som inte berör frågor om tjänsten, t ex från rekryterings-/bemanningsföretag/annonssäljare undanbedesDin ansökan vill vi ha senast den 28 maj 2021.OBS: Skicka gärna in din ansökan redan idag då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstid2021-04-13Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-28Caverion Sverige AB5688584