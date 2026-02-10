Cateringmedarbetare till Sodexos verksamheter i Sollentuna
När du vill att jobbet ska vara mer än bara ett jobb erbjuder vi variation på olika sätt. Hos oss får du vara dig själv! För vi vet att en inkluderande arbetsplats ger framgång och det blir roligare att gå till jobbet. Hos oss får du intressanta och utmanande arbetsuppgifter.
Jobba hos oss på Sodexo och bli en del av något större. Du kommer att tillhöra ett företag och ett team som värdesätter dig för dig, du kommer att kunna agera målmedvetet och påverka genom dina dagliga handlingar, och utvecklas i din egen takt.
Som Cateringmedarbetare på Sodexo är du en lagspelare och matsvinnsbekämpare. I rollen ingår beredning av mat och att se till att alla arbetsområden hålls rena och snygga. Med din höga servicenivå påverkar du våra gästers vardag på ett positivt sätt.
Vårt uppdrag hos vår kund i Sollentuna består av att tillaga Patientkost, Skolmåltider, driva Cafe leverera Catering i Norrort.
Vi tror att du som söker har arbetat som kallskänka och/eller kock några år och har B-körkort samt viss datavana. Om du tycker om att möta andra människor och har viljan att dela med dig av dina kunskaper så sök detta arbete redan idag!
Vad du kommer att arbeta med:
Du har daglig kontakt med kunder och leverantörer samt att du producerar och levererar till vår Cafe och Catering verksamhet. Vi säljer från våra catering och cafe menyer där rätterna mestadels är från det kalla köket.
Därför är det viktigt att du både kan arbeta självständigt och i team.
Vad du bidrar med:
• Goda kunskaper om matlagning
• Hög servicenivå
• God samarbetsförmåga
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• B-körkort
Vad vi erbjuder:
• Flexibel och dynamisk arbetsmiljö
• Tillgång till löpande utbildning och utvecklingsprogram
• Möjligheter att växa inom företaget
• Stort fokus på hälsa och säkerhet
• Volontärarbete på betald arbetstid
Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidare tjänst om 100% 40 tim vecka. För rätt person kan tjänstgöringsgraden diskuteras. T.ex lediga lov.
Vi kommunicerar på svenska på arbetsplatsen därför är tal, skrift och läskunnighet ett krav.
Arbetstiden är dagtid men även kväll och helg arbete kan förekomma.
Frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen besvaras av Platschef Mats Pettersson mats.pettersson@sodexo.com
. Observera att vi endast tar emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Din ansökan vill vi ha senast den 10 mars 2026. Vi rekryterar dock löpande.
Observera att alla medarbetare inom Sodexo ska ha genomgått en identitetsvalidering innan anställning.
Mer om Sodexo och vilka vi är
• Vårt syfte, hållbarhetsarbete och våra tjänster
• Medarbetarsidorna Mitt Sodexo
Redo att vara en del av något större? Ansök idag!
