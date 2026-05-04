Cateringmedarbetare till Malmö Airport
2026-05-04
Vill du vara en del av ett starkt team som ser till att resenärer får en förstklassig matupplevelse i luften? På gategourmet levererar vi måltider och service av högsta kvalitet till flygbolag världen över. Nu söker vi fler engagerade cateringmedarbetare till Malmö Airport för timanställning, perfekt för dig som vill arbeta vid sidan av studier eller annan syselsättning!
Om rollen
Som cateringmedarbetare blir du en viktig del av vår produktionskedja. Du kommer bland annat att:
Bereda, packa och hantera mat, dryck och försäljningsvaror.
Säkerställa att våra höga krav på hygien, säkerhet och kvalitet alltid följs.
Arbeta tätt tillsammans med kollegor och ledare i en miljö där tempot ofta är högt.
Vår verksamhet pågår dygnet runt, vilket innebär att arbetet sker i skift (dag, kväll och helg).
Vi söker dig som:
Trivs med skiftarbete och kan arbeta flexibelt.
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Har god förståelse för hygien- och säkerhetsrutiner.
Har B-körkort.
Tidigare erfarenhet från catering, kök eller livsmedelshantering är meriterande men vi lägger stor vikt vid din attityd, samarbetsförmåga och vilja att lära.
Vi erbjuder dig:
En timanställning med skiftarbete (morgon, kväll och helg förekommer).
En dynamisk arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik.
Möjlighet att bli en del av ett sammanhållet team som stöttar varandra.
En arbetsplats i en spännande miljö där du får bidra till resenärers upplevelse världen över.
Information om gategourmet
Gategourmet tillhör gategroup och är världens största oberoende cateringföretag och producerar, paketerar och levererar catering för flygbolag och järnvägar. Årligen serverar gategroup över 700 000 000 resenärer världen över. Företaget har 45 000 anställda globalt. Cirka 270 personer arbetar i Sverige, varav cirka 30 personer i Malmö i anslutning till Malmö Airport. Att arbeta hos oss innebär att bli del av en händelserik arbetsmiljö där det finns stor möjlighet att påverka. Mer information om gategourmet hittar du på www.gategroup.com.
Säkerhet och ansökan
Eftersom vi arbetar på Malmö flygplats, som är ett skyddsobjekt, genomgår alla nya medarbetare en säkerhetsprövning. Det innebär att du behöver kunna uppvisa:
Dokumentation över vad du gjort de senaste fem åren
Att du är ostraffad
Ett giltigt ID-kort
Vi behandlar alla ansökningar likadant. Om du är intresserad - ansök genom att klicka på länken nedan!
Urval sker löpande och rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
230 32 MALMÖ-STURUP
