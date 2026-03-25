Carstedts Söker En Engagerad Kundmottagare/servicerådgivare
2026-03-25
CARSTEDTS söker kundmottagare/servicerådgivare i Umeå
Hos oss på Carstedts händer det mycket spännande just nu. Vi har nyligen blivit återförsäljare av BYD, världens största tillverkare av laddbara fordon, och står inför en stark tillväxtresa. Därför behöver vi nu utöka vårt team med fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens bilaffär. Publiceringsdatum2026-03-25Arbetsuppgifter
Som kundmottagare/servicerådgivare har du flera ansvarsroller gällande administrativa arbetet i en bilverkstad samt är du ansiktet utåt mot verkstadens kunder. Det administrativa arbetet kan innebära skötsel av order och fakturor, planering av arbetsgång samt beställningar för kunders vägnar. Vi lägger även stor vikt vid att hålla hög servicenivå för våra kunder via telefon, och vi arbetar fokuserat med att ge våra kunder högsta möjliga tillgänglighet.
Ta emot kunder och ha en kommunikation kring deras bilbehov (service, reparation etc.)
Boka tider, lämna kostnadsförslag och följa upp arbete med kunden under och efter verkstadsbesöket
Hantera garantier, reklamationer och försäkringsärenden vid behov
Fakturering och uppföljning av arbete
Proaktiv marknadsföring
Kundnöjdhets uppföljning Kvalifikationer
Erfarenhet från arbete som servicerådgivare eller liknande roll inom bil/verkstad är meriterande
Intresse och förståelse för fordonsservice och reparation
God administrativ förmåga och vana vid datorarbete och dokumentation
Mycket god kommunikationsförmåga, både i tal och skrift
Serviceinriktad, strukturerad och lösningsfokuserad
Körkort klass B
Carstedts Bil är ett familjeägt företag sedan 1956 och är en fullauktoriserad återförsäljare och verkstad för BYD, Ford och Mitsubishi i Örnsköldsvik och Umeå. Vår ambition är att alltid kunna erbjuda en professionell, personlig och komplett hjälp med bilägande. Vi erbjuder bilförsäljning, verkstäder, tillbehörsförsäljning och ett komplett bilskadecentrum. Tillsammans är vi 105 medarbetare som dagligen strävar efter ambitionen att leverera högsta möjliga service till våra kunder.
Detta är en tillsvidare heltidstjänst med omgående anställning. Vi gör löpande urval samt intervjuer och önskar därför få din ansökan så snart som möjligt. Mejla ditt CV och personliga brev till platsansokan@carstedts.se
och märk ditt mejl med KUNDMOTTAGARE.
For att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö genomför vi alkohol- och drogtest i samband med nyanställning.
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
E-post: platsansokan@carstedts.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KUNDMOTTAGARE".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Carstedts Bil AB
906 20 UMEÅ
