Carpenter / Finsnickare / Inredningssnickare till Xylergon Bygg AB
Xylergon bygg AB / Möbelsnickarjobb / Botkyrka Visa alla möbelsnickarjobb i Botkyrka
2026-07-09
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
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Xylergon Bygg AB is looking for an experienced interior carpenter/specialist carpenter for work with building carpentry, custom woodwork, assembly of interiors, doors, moldings, panels and other details within construction and renovation projects.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
E-post: info@xylergonbygg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Xylergon bygg AB
(org.nr 559139-5966), https://xylergonbygg.se/
Segersjövägen 57 (visa karta
)
147 61 UTTRAN Jobbnummer
9997543