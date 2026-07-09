Carpenter / Finsnickare / Inredningssnickare till Xylergon Bygg AB

Xylergon bygg AB / Möbelsnickarjobb / Botkyrka
2026-07-09


Visa alla möbelsnickarjobb i Botkyrka, Salem, Ekerö, Huddinge, Södertälje eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Xylergon bygg AB i Botkyrka

Xylergon Bygg AB is looking for an experienced interior carpenter/specialist carpenter for work with building carpentry, custom woodwork, assembly of interiors, doors, moldings, panels and other details within construction and renovation projects.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
E-post: info@xylergonbygg.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Xylergon bygg AB (org.nr 559139-5966), https://xylergonbygg.se/
Segersjövägen 57 (visa karta)
147 61  UTTRAN

Jobbnummer
9997543

Prenumerera på jobb från Xylergon bygg AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Xylergon bygg AB: