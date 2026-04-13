Carnemundial söker en motiverad lagerarbetare
Lagerarbetare till frys- och kyllager
Carnemundial söker en noggrann och arbetsvillig lagerarbetare till vårt frys- och kyllager. Du arbetar med varuplock, mottagning och ordning i lagret. Utleveranser sker via våra egna kyllastbilar med erfarna lastbilsförare.

Publiceringsdatum: 2026-04-13

Dina arbetsuppgifter
Plock och pack i frys/kyl
Mottagning och kontroll av varor
Förberedelse av gods för utleverans
Samarbete med våra lastbilsförare
Lagerhållning och ordning
Följa hygien- och säkerhetsrutinerKvalifikationerKvalifikationer
God svenska i tal och skrift
Förmåga att arbeta i kall miljö
God fysik och arbetsvilja
Noggrann och ansvarstagande
Meriterande:
Truckkort
Erfarenhet av lagerarbete eller livsmedelshantering
Arbetsmiljö
Arbetet sker i frys- och kylutrymmen. Utleveranser hanteras av företagets egna kyllastbilar med anställda chaufförer.
Vi erbjuder
En stabil arbetsplats i ett växande företag
Schyssta villkor och arbetskläder anpassade för kyla
Ett sammansvetsat team och varierande arbetsdagarSå ansöker du
Skicka CV eller en kort presentation till info@carnemundial.se
.
Urval sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
E-post: info@carnemundial.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Carne Mundial AB
(org.nr 556969-5215)
Timjansgatan 51 (visa karta
)
424 42 ANGERED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9851756