Carlanderska Rehab söker en fysioterapeut som kan arbeta vid behov
2025-11-28
Stiftelsen Carlanderska sjukhuset invigdes 1927 och har till idag utvecklats till ett framgångsrikt sjukhus för specialistvård. Här bedrivs offentlig vård, försäkringssjukvård och privat sjukvård både i egen regi och i samspel med ett flertal andra vårdgivare. Tillsammans utgör vi ett komplett sjukhus med väl fungerande vårdkedjor under ett och samma tak.
Välkommen till Möjligheternas sjukhus!
Du kommer att arbeta med fysioterapi på primärvårdsnivå med undersökningar, bedömningar och behandlingar. Du kommer att träffa och behandla patienter i alla åldrar och med besvär från hela rörelseapparaten såsom smärttillstånd, neurologi, psykisk ohälsa och andra sjukdomstillstånd.
Arbetet utförs oftast individuellt på mottagningen men även via hembesök och digitala besök kan förekomma. Vi arbetar även med gruppbehandlingar såsom artrosskola, träningsgrupper och medicinsk yoga. Arbetet ställer höga krav på självständighet men även på förmågan att samverka med andra professioner för att tillsammans uppnå patientens och verksamhetens mål.
Carlanderska Rehab bedriver primärvårdsrehabilitering och är en del inom Vårdval Rehab. På mottagningen arbetar åtta fysioterapeuter och tre arbetsterapeuter. Samarbete inom rehabgruppen samt med Vårdcentralen Carlanderska är en viktig del av verksamheten, då vi bl.a. samarbetar kring patienter med psykisk ohälsa. Vi samverkar inom ett psykosocialt team bestående av psykologer, vårdsamordnare, rehabkoordinatorer och läkare.Kvalifikationer
Utöver att vara legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast söker vi dig som brinner för primärvård och ser möjligheter med de förutsättningar som finns inom Vårdval Rehab. Meriterande är erfarenhet från primärvård.
Vi ser gärna att du som söker har en positiv grundinställning, är prestigelös och flexibel. I övrigt har du ett stort intresse för och kunskap kring hälsa, har god människokännedom och kan konsten att inspirera och motivera patienter genom samtal.
Det är viktigt för oss att skapa delaktighet och din vilja att vara med och utveckla verksamheten är värdefull. Fokus ligger på att hålla god tillgänglighet och kvalitet och du arbetar för att uppnå god vård i den dagliga verksamheten.
ÖVRIGT
Carlanderska ska alltid ge ett professionellt och trevligt bemötande till dem som kommer till oss, därför är det av stor vikt att du har en hög servicekänsla samt är kvalitetsmedveten. Då verksamhet och arbetsuppgifter ständigt utvecklas, ser vi att du är en person som trivs i en dynamisk arbetsmiljö med ett aktivt utvecklingsarbete. Du är noggrann i ditt arbete, flexibel, serviceinriktad och har lätt för att samarbeta. Gemensamt för alla våra tjänster är våra medarbetarkriterier och vi söker dig som har ett professionellt, förändringsinriktat samt samverkande förhållningssätt.
När du börjar på Carlanderska får du utöver god arbetsmiljö och trevliga kollegor även friskvårdsbidrag och en sjukvårdsförsäkring. Vi har kollektivavtal, vilket innebär att du också får kollektivavtalade förmåner såsom tjänstepension, föräldralön och försäkringar. Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling genom introduktionsprogram, intern/extern utbildning, kompetensöverföring och individanpassas utifrån våra årliga medarbetarsamtal, som genomförs av närmaste chef.
Vänligen bifoga din yrkeslegitimation, utbildningsbevis eller andra relevanta underlag i samband med att du skickar in din ansökan. Finns detta inte bifogat kan din ansökan inte hanteras på ett jämbördigt sätt med övriga ansökningar. Vi tillämpar också bakgrundskontroller inom ramen för rekryteringsprocessen, vilket innebär att vi kommer att kontrollera din legitimation, ta referenser samt begära utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer och urval sker löpande och tillsättning av den utannonserade tjänsten kan ske innan sista ansökningsdatum.
På grund av arkivbestämmelser sparar vi ansökningar i två år. När du ansöker kommer dina personuppgifter att behandlas enligt offentlighetsprincipen samt dataskyddsförordningen. När du skickar din ansökan till oss, samtycker du till detta.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
