Capto HR söker för kunds räkning en Utbildningsansvarig till Stockholm
Capto HR AB / Pedagogjobb / Uppsala Visa alla pedagogjobb i Uppsala
2026-02-27
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capto HR AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Vår kund
erbjuder utbildningar, konferenser och digitala lärlösningar inom arbetsmiljö, HR och ledarskap. Våra kunder är chefer, HR-specialister och organisationer som vill skapa hållbara, effektiva och välmående arbetsplatser.
De kombinerar expertkunskap med affärsfokus och utvecklar utbildningar som är aktuella, praktiska och direkt användbara i arbetslivet.
Nu söker vi en strukturerad och handlingskraftig genomförare som säkerställer att vår kunds utbildningar levereras professionellt - varje gång.
Utbildningsansvarig - Operativ genomförare
Plats: Stockholm | Start: Enligt överenskommelse
Vill du ha en roll där du arbetar nära leveransen och ser till att allt fungerar - från planering till genomförd utbildning? Trivs du i tempo, gillar struktur och får energi av att bocka av och slutföra? Då kan du vara rätt person för oss.
Om rollen
Som Utbildningsansvarig hos oss ansvarar du för att planera, koordinera och kvalitetssäkra våra utbildningar, konferenser och webbinarier.
Det här är en operativ utförarroll där ditt fokus är:
Att säkerställa att varje utbildning är korrekt planerad
Att samordna föreläsare, kunder och interna funktioner
Att hålla ihop flödet och lösa problem längs vägen
Att leverera med kvalitet och struktur i högt tempo
Du arbetar tätt med affärsområdeschef, marknad och administration - men äger själva genomförandet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Planera och koordinera utbildningar och webbinarier
Matcha föreläsare till rätt uppdrag och hantera avtal
Säkerställa att material är korrekt och klart i tid
Hantera kunddialog i samband med bokning och leverans
Ta fram offerter enligt mall och följa upp genomförda utbildningar
Arbeta i HubSpot och Sana Labs samt hålla struktur i system
Delta vid uppstarter och moderera digitala utbildningar vid behov
Du ser till att detaljerna sitter - och att kundupplevelsen är professionell hela vägen.
Vi söker dig som
Har god kunskap om arbetsmiljö och HR-frågor
Har erfarenhet av projektledning eller koordinerande roll
Har relevant högskoleutbildning, exempelvis personalvetare
Är mycket strukturerad och prioriteringsstark
Är lösningsorienterad och trygg i att fatta operativa beslut
Trivs med att arbeta i ett högt tempo
Meriterande är erfarenhet från utbildningsverksamhet, e-learning eller entreprenöriell miljö
Vem är du?
Du är:
Handlingskraftig - du väntar inte, du gör
Noggrann - du missar inte detaljer
Självständig - du driver dina uppgifter i mål
Samarbetsorienterad - du gillar att vara navet i ett flöde
Hos oss får du en tydlig, operativ roll där ditt arbete syns direkt i leveransen.
Vill du arbeta nära genomförandet och vara den som ser till att det faktiskt händer?
Denna rekrytering sker löpande så skicka din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capto Hr AB
(org.nr 556782-8214)
Västra Ågatan 16 (visa karta
)
753 09 UPPSALA Kontakt
Rekryteringskonsult
Björn Sweno Bjorn.sweno@captohr.se Jobbnummer
9769178