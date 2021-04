Capio Psykiatriska ÖPV Jakobsberg söker leg sjuksköterska - Capio Sverige AB - Sjuksköterskejobb i Järfälla

Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Järfälla2021-04-07Capio Psykiatri är en av Sveriges största privata vårdgivare inom psykiatrisk specialistvård, med verksamheter inom områdena allmänpsykiatri, beroendemedicin och ätstörningar. Vi finns i Stockholmsområdet, Östergötland och Halland. Verksamheterna bedrivs utifrån vårdkontrakt, via fritt vårdval och som privat vård.Capio Psykiatri Järfälla erbjuder psykiatrisk öppenvård i norra länet för vuxna i Stockholmskommunerna Järfälla och Upplands-Bro. Mottagningen erbjuder utredning, bedömning, diagnostik, behandling och vård samt stöd och rådgivning till patienter med psykisk sjukdom.Vill du bli en av oss ?Capio Psykiatri Jakobsberg söker dig som är sjuksköterska med erfarenhet från psykiatrisk öppenvård.Arbetet är stimulerande, med hög grad av delaktighet och ansvar samt goda möjligheter till utveckling.Vi strävar efter att erbjuda bästa möjliga kvalitet i diagnostik, behandling och bemötande. Vi arbetar utifrån evidensbaserade, beprövade metoder, och vi följer internationella, nationella och regionala riktlinjer. Vi arbetar med självvald inläggning och har ett bra samarbete med heldygnsvården som är belägen på Jakobsbergs sjukhus.Vi söker nu leg sjuksköterska till vår öppenvårdsmottagning.Arbetsuppgifter:Som sjuksköterska arbetar du med sedvanliga medicinska uppgifter såsom administrering och dispensering av läkemedel vid mottagningsbesök, viss telefonrådgivning ingår samt att vara fast vårdkontakt för en grupp av patienter. Gruppverksamhet i olika former kan ingå. Arbetet sker i team med läkare, psykolog, kurator, skötare/case manager, arbetsterapeut, fysioterapeut, rehabkoordinator och andra sjuksköterskor.2021-04-07Legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av patienter med psykiatrisk sjukdom. Det är meriterande om du har specialistutbildning i psykiatri, men lika stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Personliga egenskaper:Som person är du engagerad, ansvarstagande och självständig samt van att arbeta mot uppsatta mål. Du är också flexibel och har god pedagogisk förmåga och kan tänka dig ingå i ett tvärprofessionellt team.Anställningsvillkor: Tillsvidareanställning. Heltid, dagtid måndag-fredag.Tillträde: Enligt överenskommelse. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Intervjuer sker löpande.Vi tillämpar 6 månaders provanställning.Capio - Nordens största privata vårdgivareCapios vision är att förbättra hälsan för människor varje dag. Vi vill göra skillnad för våra patienter genom att se, lyssna och finnas här - idag och genom hela livet. Våra medarbetare är viktiga för oss och vi vill ge dem kraften att finnas där för våra patienter men också för att utveckla vården i stort. I vårt dagliga arbete jobbar vi utifrån våra värderingar: Quality, Empowerment, Innovation och Social responsibility. De hjälper oss att uppfylla vårt patientlöfte om att vara en pålitlig partner - närvarande och nytänkande. Tillsammans förbättrar vi folkhälsan - en individ i taget!Capio erbjuder ett brett och högkvalitativt vårdutbud genom våra sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge och Danmark. Våra patienter kan även få hjälp via våra digitala tjänster. Capio är sedan 2018 en del av Ramsay Santé - en ledande vårdgivare med 36 000 medarbetare i sex länder. För mer information, besök capio.se.Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Efter överenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-07Capio Sverige AB5677253