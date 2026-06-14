Capio Psykiatri söker vårdaministratör/medicinsk sekreterare
Capio Sverige AB / Administratörsjobb / Hässleholm Visa alla administratörsjobb i Hässleholm
2026-06-14
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Hässleholm
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-14Om företaget
Vi är en specialistpsykiatrisk öppenvårdsmottagning som erbjuder behandling till patienter som har behov av psykiatrisk vård på specialistnivå inklusive specialiserad vård vid skadligt bruk och beroende.
I Hässleholm finns en allmänpsykiatrisk öppenvårdsklinik och en motsvarande i Helsingborg som arbetar på uppdrag av region Skåne. Vården sker enligt avtal med Region Skåne, det betyder att samma villkor gäller som i den offentliga vården, man kan som medborgare välja sin vård hos oss var man än bor.
Hos oss arbetar du i ett tvärprofessionellt team med läkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer och fysioterapeut. Tillsammans skapar vi en miljö där idéer och initiativ uppmuntras och där vi lär av varandra i vardagen
Verksamheten ligger centralt i Hässleholm, med goda pendlingsmöjligheter – endast fem minuters promenad från tågstationen.
Din roll
Vår allmänpsykiatriska mottagning för vuxna i Hässleholm växer och vi söker nu en vårdadministratör/sekreterare som är bered att ta ansvaret för patientflödet vid mottagningen. Meriterande om du tidigare jobbat inom psykiatri. Arbetet som administratör hos oss innebär att få arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter som patientkontakter, telefon teleq, 1177, registrering PASIS, journalföring i Melior, väntetidsrepportering, bokning och andra administrativa arbetsuppgifter vid mottagningen. Du blir ansvarig för administrationen och har två administratörer/receptionister till din hjälp.
Vi är måna om att skapa delaktighet och utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare. Vi arbetar aktivt för att säkerställa att våra medarbetare har rätt och god kompetens för det arbete de utför. Vår organisation bygger på den lokala enhetens självstyre med engagemang och delaktighet från medarbetare vilket leder till korta beslutsvägar. Samtidigt finns en större organisation i bakgrunden som ger stöd och möjlighet till utveckling och erfarenhetsutbyte. Vi har flera mottagningar inom organisationen och det finns därigenom ett gott kollegialt stöd och möjlighet till erfarenhets- och idéutbyte
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en arbetsplats där engagemang, kvalitet och nytänkande präglar vardagen.
• En stimulerande och utvecklande arbetsmiljö • Fortbildning och kollegial handledning • Möjlighet till delaktighet i utvecklingsarbete • Ett varmt, kompetent och samarbetsinriktat team • Kollektivavtal och tjänstepension • Friskvårdsbidrag • Fri offentlig sjukvård • Förmånscykel • En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Du som söker erfarenhet av sekreterare/administration inom vården eller likande erfarenhet och trygg i både person och profession samt har ett patientfokuserat arbetssätt. Om du har arbetat inom psykiatri tidigare är det meriterande. Som person är du positiv, trygg och empatisk och har förmågan att kunna organisera ditt och dina medarbetares arbete på ett effektivt sätt. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och ett helhetstänk med patientens behov i fokus.
Hos oss får du en varierande vardag där din kompetens får komma till sin rätt. Detta kommer att passa dig som gillar moderna, tvärprofessionella arbetssätt och som ser vikten av ett samarbete där vi alla är lika viktiga och lyfter varandra. Vi tror att en högre grad av självstyre minskar stress och ökar välbefinnandet. Och om du mår bra gör du också ett bra jobb vilket såklart är det bästa för våra patienter.
Anställningsvillkor: Tillsvidare, heltid, tjänstgöring måndag - fredag kl. 08.00 - 17.00. 6 mån provanställning.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Publicerat: 2026-06-14
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7904824-2051795". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Östergatan 15 (visa karta
)
281 32 HÄSSLEHOLM Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9962555