Capio Psykiatri söker specialistläkare till Öppenvårdsmottagning
2025-12-07
Om oss
Capio är en av Sveriges ledande aktörer inom hälsa och sjukvård. Du kan läsa mer om våra verksamheter på www.capio.se
Vi går nu in i ett nytt avtal på vår mottagning i Helsingborg. Därför söker vi en specialistläkare i vuxenpsykiatri till vårt team. Uppdraget är öppen psykiatrisk specialistvård med mål att uppnå förbättrad psykisk hälsa och förebygga ohälsa för personer över 18 år som kräver insatser från den specialiserade psykiatriska vården, inkluderande specialiserad vård vid skadligt bruk och beroende. I uppdraget ingår inte LARO. Hos oss arbetar du tillsammans med ett engagerat och tvärprofessionellt team bestående av specialistläkare, specialistsjuksköterskor, psykolog, psykoterapeut, arbetsterapeut och fysioterapeut.
I Helsingborg är vi ett sammansvetsat och proaktivt team som vill göra skillnad för våra patienter och deras anhöriga. Vi arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet med en tydlig grund i beteendepsykologi och personcentrerad vård. Våra patienter kommer via remiss från vårdcentraler, vårdgrannar inom psykiatrin eller genom egenanmälan. Vi har en stark utvecklingskultur där vi kontinuerligt tar del av aktuell forskning, erbjuder kollegial handledning och strävar efter nära samarbete mellan professionerna.
Arbetsplatsen ligger centralt i Helsingborg, med goda pendlingsmöjligheter - endast fem minuters promenad från tågstationen.
Din roll
Som läkare hos oss får du möjlighet att vara med och forma framtidens psykiatri. Capio har en tydlig ambition att ligga i framkant och utveckla psykiatrin i Sverige. Mottagningen i Helsingborg bedriver specialiserad öppenvård för vuxna, och du kommer att ha en central roll i både kliniskt arbete och utvecklingen av verksamheten för fortsatt tillväxt i regionen. Det finns även möjlighet till delvis distansarbete. Tjänsten innefattar viss jourtjänstgöring inom Region Skånes psykiatri i Helsingborg.
Vi erbjuder dig
• Kollektivavtal och tjänstepension * Friskvårdsbidrag * Fri offentlig sjukvård * Förmånscykel * En inkluderande arbetsplats där vi lär av och stöttar varandra
Vi söker dig som är en teamorienterad, engagerad och trygg specialistläkare som vill vara med och utveckla framtidens psykiatri. Du har erfarenhet av arbete med vår patientgrupp och är van vid samarbete i multiprofessionella team. Meriterande är erfarenhet av r-TMS.
För frågor, kontakta verksamhetschef: Sigrún Jónsdóttir Jóhannesdóttir, Sigrun.JonsdottirJohannesdottir@capio.se
