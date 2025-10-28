Capio Psykiatri söker leg psykolog till NP-mottagning!
2025-10-28
Om oss
Capio Psykiatri satsar för fortsatt utveckling och har öppnat 4 nya NP-mottagningar i Västra Götalandsregionen våren 2025. I takt med att vi växer söker vi nu fler psykologer med utredningskompetens som vill ansluta till vårt stora team. Välkommen att vara med på vår spännande utvecklingsresa! Vår verksamhet kommer att kännetecknas av stort fokus på högkvalitativ vård, ett gott bemötande och ett stort engagemang. Arbetet är stimulerande och utvecklande med hög grad av delaktighet och eget ansvar, du kommer tillsammans med övriga yrkeskategorier arbeta för att utveckla verksamheten. På Capio Psykiatri pågår ständigt utvecklingsarbete och vi har utbildningsvänligt arbetsklimat.
Din roll
Det huvudsakliga uppdraget är att göra neuropsykiatriska utredningar. I dessa ingår psykologiska testningar med ex. WAIS-IV, WISC-V och WPPSI-IV, samtal, strukturerade och semistrukturerade intervjuer och anamnestagningar. Utlåtandeskrivning är också en viktig arbetsuppgift för psykologen. Tjänsten kan eventuellt även komma att innefatta annat psykologarbete. Till din hjälp kommer du ha koordinator som ansvarar för bokningar och i viss mån psykologassistent.
Vi erbjuder dig
Ett flexibelt arbete med hög delaktighet och ansvar, flexibla arbetstider och individuell lönesättning.
• Kollektivavtal och tjänstepension * Friskvårdsbidrag * Fri offentlig sjukvård * Förmånscykel * Gemensam frukost en gång per vecka * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Vi söker dig som är leg. psykolog och har erfarenhet av att genomföra neuropsykiatriska utredningar. Som person är du självständig, initiativrik, flexibel, ansvarstagande och professionell. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tillsvidaretjänst, heltid. Tillträde efter överenskommelse. Vi tillämpar 6 mån provanställning.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Publicerat: 2025-10-28
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), http://www.capio.se Arbetsplats
Capio Kontakt
Afson Ganjaei afson.ganjaei@capio.se +46708619684 Jobbnummer
9577460