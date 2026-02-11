Capio Psykiatri söker leg psykolog till mottagning i Trollhättan
2026-02-11
Capio Psykiatri satsar för fortsatt utveckling och anställer fler psykologer till mottagningen i Trollhättan!
Vi söker leg psykologer med utredningskompetens.
Välkommen att vara med på vår spännande utvecklingsresa!
Vår verksamhet kommer att kännetecknas av stort fokus på högkvalitativ vård, ett gott bemötande och ett stort engagemang.
Arbetet är stimulerande och utvecklande med hög grad av delaktighet och eget ansvar, du kommer samarbeta med ett team där större delen av personalstyrkan utgörs av psykologer och tillsammans med övriga yrkeskategorier arbeta för att utveckla verksamheten.
På Capio Psykiatri pågår ständigt utvecklingsarbete och vi har utbildningsvänligt arbetsklimat. Vi erbjuder handledning av specialistpsykolog och aktivt mentorskap.
Din roll
Det huvudsakliga uppdraget är att göra neuropsykiatriska utredningar. I dessa ingår psykologiska testningar med ex. ADOS, WAIS-IV, WISC-V och WPPSI-IV, samtal, strukturerade och semistrukturerade intervjuer och anamnestagningar. Utlåtandeskrivning är också en viktig arbetsuppgift för psykologen. Tjänsten kan eventuellt även komma att innefatta annat psykologarbete. Till din hjälp kommer du ha koordinator som ansvarar för bokningar och i viss mån psykologassistent.
Vi erbjuder dig
Ett flexibelt arbete med hög delaktighet och ansvar, flexibla arbetstider och individuell lönesättning.
• Kollektivavtal och tjänstepension * Friskvårdsbidrag * Fri offentlig sjukvård * Förmånscykel * Gemensam frukost en gång per vecka * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Vi söker dig som är leg. psykolog och har erfarenhet av att genomföra bereda neuropsykiatriska utredningar. Det är meriterande om du har kompetens och erfarenhetav att utreda brett ålderspann, dock inget krav. Som person är du självständig, initiativrik, flexibel, ansvarstagande och professionell. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor: Tillsvidareanställning, heltid, tillträde efter överenskommelse. 6 mån provanställning.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra av dig!
Vid frågor om tjänsten, kontakta gärna verksamhetschef Afson Ganjaei, telefon: +46 70 861 96 84 E-postadress: Afson.Ganjaei@capio.seSå ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Publicerat: 2026-02-11
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
