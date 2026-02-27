Capio Psykiatri Hässleholm söker Legitimerad Psykolog och PTP psykolog
Vi är en specialistpsykiatrisk öppenvårdsmottagning som erbjuder behandling av psykiatrisk vård på specialistnivå inklusive specialiserad vård vid skadligt bruk och beroende. Vår specialistmottagning ligger centralt i Hässleholm och det går smidigt att ta sig hit både med bil och kollektivtrafik. Våra öppettider är måndag till fredag 08:00 - 17:00. Förutom traditionell psykiatriskbehandling och psykologiska behandlingsinsatser erbjuder vi också *rTMS behandling. (Repetitiv Transkraniell Magnetstimulering)
Din roll
Vår terapeutiska verksamhet är KBT-baserad, vilket innebär att alla som arbetar med psykologisk och psykoterapeutisk behandling på Capio Hässleholm har KBT-kompetens. Vården sker enligt avtal med Region Skåne, det betyder att samma villkor gäller som i den offentliga vården.
Arbetet som psykolog hos oss innebär att få arbeta med självständiga bedömningar, utredningar och behandlingar av patienter. På vår mottagning i Hässleholm träffar vi vuxna med varierade psykologiska problem.
Vi erbjuder dig
Vi är måna om att skapa delaktighet och utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare. Vi arbetar aktivt för att säkerställa att våra medarbetare har rätt och god kompetens för det arbete de utför. Vår organisation bygger på den lokala enhetens självstyre med engagemang och delaktighet från medarbetare vilket leder till korta beslutsvägar. Samtidigt finns en större organisation i bakgrunden som ger stöd och möjlighet till utveckling och erfarenhetsutbyte. Vi har flera mottagningar inom organisationen och det finns därigenom ett gott kollegialt stöd och möjlighet till erfarenhets- och idéutbyte.
Vår arbetsgrupp är ett glatt och engagerat team som präglas av god sammanhållning och en vilja att utvecklas. Vi respekterar och stöttar varandra och hos oss får man gärna komma med åsikter och nya idéer.
Hos oss får du en varierande vardag där din kompetens får komma till sin rätt. Detta kommer att passa dig som gillar moderna, tvärprofessionella arbetssätt och som ser vikten av ett samarbete där vi alla är lika viktiga och lyfter varandra. Vårt arbete med videobesök innebär en möjlighet till en flexibilitet i förläggningen av arbetstid. Vi tror att en högre grad av självstyre minskar stress och ökar välbefinnandet. Och om du mår bra gör du också ett bra jobb vilket såklart är det bästa för våra patienter.
• Kollektivavtal * Närvarande chef * Kompetensutveckling, både internt och externt * Friskvårdsbidrag * Frukost varje fredag * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Du som söker är legitimerad psykolog, alt PTP psykolog, meriterande om du har erfarenhet av vuxenpsykiatri, och trygg i både person och profession samt har ett patientfokuserat arbetssätt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av kliniskt arbete med vuxenpsykiatri. Som person är du positiv, trygg och empatisk och har förmågan att kunna organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och ett helhetstänk med patientens behov i fokus.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
