Capio Olympia söker SSK för vikariat med möjlighet till tillsvidareanstä...
Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Helsingborg Visa alla sjuksköterskejobb i Helsingborg
2025-10-29
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Helsingborg
, Höganäs
, Landskrona
, Ängelholm
, Klippan
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en verksamhet som genomsyras av teamkänsla, trygghet och kompetens? Välkommen till oss på Capio Olympia Helsingborg- här får du chansen till ett graviditetsvikariat med möjlighet till fast anställning och goda utvecklingsmöjligheter!
Om arbetsplatsen och kollegornaHos oss erbjuds du en inkluderande och utvecklande miljö där samarbete, trivsel och hög kvalitet står i fokus. Vi är en mångsidig arbetsgrupp med stort engagemang för patienten och varandra. Vår verksamhet präglas av gemensamt lärande, närvarande ledarskap och korta beslutsvägar.
Om rollen I detta vikariat som sjuksköterska får du möjlighet att medverka till att säkerställa trygg och professionell vård samt god service. Exakta arbetsuppgifter varierar beroende på roll och verksamhet, men fokus ligger alltid på patienten samt teamets gemensamma mål. Vikariatet omfattar en introduktion anpassad för dig och nära stöd av erfarna kollegor.
Exempel på arbetsuppgifter: Telefonrådgivning, hos oss arbetar du bara halva dagen i telefonen. Du kan prata med patienten på förmiddagen och boka den till vår sjuksköterskeledda mottagning på eftermiddagen.
Ha Triage-mottagning eller egen mottagning
Teamarbete och samverkan över professionerna
Jobba i vår digitala chatt- "Flow"
Vi har frågestund hos samtliga läkare varje dag och värnar om vår kontinuitet och PAL skap (patientansvarig läkare)
Hos oss får du möjlighet att arbeta på spetsen av din kompetens och vara en del av ett team som värdesätter både kvalitet och omtanke i patientarbetet.
Det här erbjuder vi dig - Fördelar och förmåner Tydlig och individuell introduktion, mentor eller handledarstöd
Goda möjligheter till kompetensutveckling och fortbildning
Friskvårds bidrag om 3 000 kr per år
Flexibelt schema i samråd med teamet och utifrån verksamhetens behov
Arbetsplats med fokus på arbetsmiljö, gemenskap och öppenhet för nya idéer
Kollektivavtal och förmåns portal
Vem är du? - Kvalifikationer och personliga egenskaper Du har rätt behörighet för tjänsten, legitimerad sjuksköterska och har goda kunskaper i svenska och engelska
Du är ansvarstagande, flexibel och har lätt för att samarbeta i olika team
Du har ett positivt och professionellt förhållningssätt och bidrar till trygghet och inkludering i gruppen.
Du är bra på att ta till dig nya arbetssätt och följer rutiner och riktlinjer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Villkor, ansökan och kontakt Graviditetsvikariat under överenskommen period, med möjlighet till fortsatt anställning
Arbetstid och tillträde enligt överenskommelse
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum - skicka in din ansökan redan idag!
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig chef eller facklig representant
Sista ansökningsdag och publiceringsdatum
Publicerat: 2025-10-27
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Vi ser fram emot din ansökan och välkomnar dig till ett engagerat och öppet team där möjlighet till en fast tjänst finns efter vikariatets slut. Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt annons försäljare. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), http://www.capio.se Arbetsplats
Capio Kontakt
Camilla Widerberg camilla.widerberg@capio.se +46766012889 Jobbnummer
9580531