Capio Ögon söketr leg. Ögonsjuksköterska med skarp blick
Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Helsingborg Visa alla sjuksköterskejobb i Helsingborg
2026-06-26
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Helsingborg
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-26Om företaget
Capio Ögon i Helsingborg ligger i vackra lokaler på Kungsgatan. Här har tidigare varit en auktionskammare och det finns fin konst att vila ögonen på medan du väntar.
På kliniken är vi ett litet gäng på 10 personer som trivs tillsammans. Vi har läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinsk sekreterare och en receptionist.
Vi letar efter dig som kan mer om ögon än de flesta – och som gillar ett jobb där dagarna inte ser likadana ut.
Hos oss får du arbeta med lite av varje inom ögonsjukvård: IVT, operation, mottagning och telefonrådgivning. Ena stunden på mottagningen, nästa i operationsmiljö – och ibland rädda dagen via telefon.
Vi tror att du: • är legitimerad ögonsjuksköterska • har erfarenhet av att utföra IVT (eller vill utveckla det vidare) • trivs när det händer saker • gillar att samarbeta och bidra med idéer
Hos oss får du inte bara ett jobb – du får också: • trevliga kollegor som gärna hjälper till • en arbetsplats där man faktiskt får påverka och utveckla verksamheten • variation i arbetet • och förhoppningsvis många skratt längs vägen
Kort sagt: vi tar ögonsjukvård på stort allvar, men inte alltid oss själva.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan – vi ser fram emot att få träffa dig.
Vi erbjuder också:
• Kollektivavtal • Närvarande chef • Kompetensutveckling, både internt och externt • Friskvårdsbidrag • Frukost en gång i veckan • En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandraSå ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Publicerat: 2026-06-26
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7976931-2073302". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Kungsgatan 16 (visa karta
)
252 21 HELSINGBORG Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9981082