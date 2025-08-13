Capio Ögon söker vårdadministratör/medicinsk sekreterare
Här på vår fina klinik i centrala Linköping arbetar du tillsammans övrig medicinsk personal, läkare och administrativ personal. Vi arbetar på uppdrag av Region Östergötland.
Din roll
Vi söker nu en medicinsk sekreterare till vår klinik i Linköping. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av journalutskrifter efter diktat, remisshantering, tidbokning samt övriga vårdadministrativa uppgifter för klinikerna i Linköping och Jönköping. Vi arbetar i olika vårdadministrativa system, såsom Cosmic, Webdoc och Kuralink. Arbetet är förlagt till kliniken i Linköping.
Vi erbjuder dig
På vår arbetsplats kommer du arbeta nära andra yrkesgrupper, både medicinsk och administrativ personal. Det ger en familjär känsla och en arbetsplats där vi lär av varandra. Du kommer få en individuellt anpassad introduktion utifrån tidigare erfarenhet och det finns möjlighet till utveckling både internt och externt. Vi arbetar dagtid helgfria vardagar.
Dessutom erbjuder vi även följande:
Privat sjukvårdsförsäkring
Kollektivavtal och tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Förmånscykel
Frukost en gång/vecka
En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Vara en del av ett mycket trevligt arbetslag
Om dig
Du är utbildad medicinsk sekreterare med god datorvana och goda kunskaper i tal och skrift. Som person ska du vara flexibel kring dina arbetsuppgifter och ha ett trevligt bemötande. Du är stresstålig samtidigt som du kan skapa struktur och har ett gott ordningssinne. Vidare har du en professionell attityd och kan rycka in där det behövs.
Tillträde efter överenskommelse.
