Capio Ögon söker Ögonspecialist till öppenvårdsmottagning
Capio Sverige AB / Läkarjobb / Jönköping Visa alla läkarjobb i Jönköping
2025-12-15
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Jönköping
, Haninge
, Skövde
, Borås
, Mjölby
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-15Om företaget
Vi söker nu ögonspecialist till vår mottagning i Jönköping.
Här på vår fina klinik i centrala Jönköping arbetar du tillsammans övrig medicinsk personal. Vi arbetar på uppdrag av Region Jönköping.
Vi söker dig som har stort intresse för ögonsjukvård.
Våra verksamheter kännetecknas av fokus på högkvalitativ vård, Bästa Bemötande och Behandling och genuint engagemang bland våra medarbetare. Vi kan erbjuda utvecklingsmöjligheter i en miljö där du arbetar tillsammans övrig medicinsk personal.
Din roll
Arbetet består av mottagningsverksamhet med tjänstgöring måndag-fredag. Du kommer att ingå i team med hög kompetens och serviceanda.
Vi erbjuder dig
• Kollektivavtal med tjänstepension * Privat sjukvårdsförsäkring * Kompetensutveckling, både internt och externt * Friskvårdsbidrag * Förmånscykel * Frukost en gång/vecka * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra * Vara en del av ett mycket trevligt arbetslag
Om dig
Vi söker dig som är leg specialistläkare inom ögon, med bred kompetens inom området Oftalmologi och stor erfarenhet av arbete med ögonmottagning.
Verksamheten har väl inarbetade rutiner för att ta emot det stora vårdbehovet som specialiteten ögon nu möter.
Tillsvidareanställning, heltid med tjänstgöring dagtid måndag - fredag. Tillträde efter överenskommele. 6 mån provanställning.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Publicerat: 2025-12-15
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), http://www.capio.se Arbetsplats
Capio Kontakt
Malin Dahlqvist malin.dahlqvist@capio.se +46766266170 Jobbnummer
9645219