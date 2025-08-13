Capio Ögon söker leg Ögonsjuksköterska/Operationssjuksköterska
2025-08-13
Om oss
Verksamheten består av ögonmottagning och gråstarroperationer. Här på vår fina klinik i centrala Linköping arbetar du tillsammans övrig medicinsk personal, läkare och administrativ personal. Vi arbetar på uppdrag av Region Östergötland.
Vi söker dig som har stort intresse för ögonsjukvård.
Din roll
Vi ser nu fram emot att välkomna en ögonsjuksköterska- eller operationssjuksköterska till vår ögonklinik! Som ögonsjuksköterska- eller operationssjuksköterska hos oss arbetar du kliniskt med sedvanligt förekommande arbetsuppgifter på en mottagning.
Vi erbjuder dig
På vår arbetsplats kommer du arbeta nära andra yrkesgrupper, både medicinsk och administrativ personal. Det ger en familjär känsla och en arbetsplats där vi lär av varandra.
Du kommer få en individuellt anpassad introduktion utifrån tidigare erfarenhet och det finns möjlighet till utveckling både internt och externt. Vi arbetar dagtid helgfria vardagar.
Dessutom erbjuder vi även följande:
• Kollektivavtal och tjänstepension * Privat sjukvårdsförsäkring * Kompetensutveckling, både internt och externt * Friskvårdsbidrag * Frukost en gång/vecka * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra * Vara en del av ett mycket trevligt arbetslag
Om dig
Vi söker dig som är utbildad operations- eller ögonsjuksköterska med erfarenhet av ögonkirurgi. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och söker nu en kompetent och engagerad medarbetare. För att passa bra in i vårt team är det viktigt att vara flexibel, inkännande, empatisk, samarbetsvillig och strukturerad.
Vi hoppas att vi har gjort dig nyfiken på att veta mer om oss!
Publicerat: 2025-08-13
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
