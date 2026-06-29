Capio Ögon Globen söker specialistläkare till operation
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Stockholm
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-29Om företaget
Vill du arbeta på en modern ögonklinik där hög medicinsk kvalitet, kirurgisk skicklighet och nära samarbete står i fokus? Då kan Capio Globen Ögonklinik vara rätt plats för dig.
Hos oss arbetar du tillsammans med erfarna specialistläkare, sjuksköterskor, optiker och administrativ personal i en välfungerande verksamhet med starkt teamarbete och ett genuint engagemang för patienterna. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra arbetssätt, flöden och metoder – tillsammans.
Vår mottagningsverksamhet finns i Globen medan vår operationsenhet är belägen på Sophiahemmet. Det ger dig möjlighet att arbeta i moderna lokaler med välfungerande patientflöden och nära samarbete mellan mottagning och operation. Goda kommunikationer till båda enheterna gör det enkelt att ta sig till arbetet.
Din roll
Vi söker dig som är specialistläkare inom oftalmologi med bred klinisk kompetens och flerårig erfarenhet av arbete inom ögonsjukvård. Du har erfarenhet av kataraktkirurgi och är trygg i din specialistroll med fokus på hög medicinsk kvalitet och goda patientresultat. Erfarenhet av refraktiv kirurgi är meriterande men inget krav.
Arbetet består av förundersökningar inför kataraktoperationer samt genomförande av kataraktkirurgi. Du arbetar nära operationspersonal, sjuksköterskor, optiker och övriga professioner för att skapa trygga och effektiva patientflöden.
Vi har vårdavtal för specialiserad ögonsjukvård med Region Stockholm. Vi tar även emot försäkrings- och privatbetalande patienter.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en välfungerande och utvecklingsorienterad verksamhet där kvalitet, samarbete och patientfokus står i centrum.
Vi erbjuder:
En engagerad arbetsgrupp med kompetenta och erfarna kollegor.
Möjlighet att bidra till utveckling av arbetssätt, patientflöden och verksamhet.
En arbetsmiljö med korta beslutsvägar och nära samarbete mellan professioner.
Därutöver erbjuder vi kollektivavtal, förmånlig tjänstepension med stöd från Max Matthiessen samt privat sjukvårdsförsäkring.
Om dig
Vi söker dig som:
Är legitimerad läkare med specialistbevis inom oftalmologi.
Har flerårig erfarenhet som specialistläkare inom ögonsjukvård.
Har gedigen erfarenhet av kataraktkirurgi.
Är trygg i din specialistroll och självständigt kan göra medicinska bedömningar och fatta kliniska beslut.
Har goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av refraktiv kirurgi.
Erfarenhet av arbete inom både offentlig och privat ögonverksamhet.
Erfarenhet av kvalitets- och utvecklingsarbete.
Som person är du kvalitetsmedveten, har ett professionellt patientbemötande och trivs med nära samarbete. Du vill bidra till en verksamhet där kvalitet, utveckling och kollegialt samarbete står i centrum.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Publicerat: 2026-06-30
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7985298-2076480". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Arenavägen 27 (visa karta
)
121 77 JOHANNESHOV Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9984187