Capio Neuropsykiatri VGR söker fler läkare till sitt läkarteam!
Capio Sverige AB / Läkarjobb / Göteborg Visa alla läkarjobb i Göteborg
2025-11-12
Om oss
Capio Psykiatri satsar för fortsatt utveckling och i takt med att fler väljer oss utökar vi våra resurser! Vi söker nu en vuxen och en barnpsykiatriker. Nu söker vi dig som vill vara med på vår spännande utvecklingsresa! Välkommen med din ansökan! På Capio Psykiatri pågår ett ständigt utvecklingsarbete och vår verksamhet kännetecknas av stort fokus på högkvalitativ vård. Vi tror på ett gott bemötande och stort engagemang vilket skapar ett stimulerande och utvecklande arbetet med hög grad av delaktighet och eget ansvar. Vi på Capio Psykiatri har en aktiv läkargrupp med ett gott samarbete som bland annat träffas årligen på vår läkarakademi. Som anställd får du också goda förmåner med möjlighet att delta i Svenska Psykiatri Kongressen årligen.
Din roll
• Utredning av vuxna med frågeställningar kring autismspektrum, ADHD, IF * Team samverkan med utredande psykologer
Vi erbjuder dig
• Kollektivavtal och tjänstepension * Friskvårds bidrag * Fri offentlig sjukvård * Förmåns cykel * Gemensam frukost en gång per vecka
Om dig
Specialistläkare i vuxenpsykiatri med erfarenhet av att utreda vuxna över 18 år samt 1 specialistläkare med erfarenhet av barn och unga under 18 år. Meriterande: Vidareutbildning inom området. Intresse för utveckling av verksamhetens metodik, processer och rutiner. Vi värdesätter att du gillar att ha roligt på arbetet och har ett stort intresse för neuropsykiatri. Du är noggrann och bra på bemötande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten är på heltid. Arbetstiden är förlagd till vardagar och dagtid. Tillträde efter. 6 mån provanställning.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Afson Ganjaei, telefon: 0708-619684, Afson.ganjaei@capio.se
Publicerat: 2025-11-12
Sista dag att ansöka är 2025-12-25
