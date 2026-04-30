Capio Hjärnhälsan privat och försäkring söker leg psykolog

Capio Sverige AB / Psykologjobb / Stockholm
2026-04-30


Om företaget
Capio Hjärnhälsan Privat vänder sig till personer som söker vård privat, via sitt försäkringsbolag eller via företagshälsovården. Mottagningen vänder sig till behandling vid alla former av psykisk ohälsa som till exempel ångest, sömnproblem, stress, depression och utmattningssyndrom. Capio Hjärnhälsan gör också neuropsykiatriska utredningar samt ger vård vid beroendeproblematik.
Capio Hjärnhälsan söker nu en legitimerad psykolog med bred klinisk vana och intresse för att arbeta med vuxna, barn, unga och familjer, samt med psykologiska insatser riktade mot arbetsliv och organisationer. Hos oss får du arbeta evidensbaserat i en verksamhet som präglas av kvalitet, utveckling och ett helhetsperspektiv på psykisk hälsa.
Din roll
Som psykolog hos Capio Hjärnhälsan arbetar du med bedömning och behandling av en bredd av psykiska besvär och symtombilder, ofta i ett tidigt skede. Arbetet omfattar både kliniskt patientarbete och - för den som är intresserad - insatser inom våra företagstjänster.
Vår verksamhet präglas av hög tillgänglighet, professionellt samarbete och ett starkt fokus på funktion, arbetsförmåga och hållbar hälsa över tid.

Dina arbetsuppgifter
Bedömning och behandling med evidensbaserade metoder

Psykologiskt arbete med framförallt vuxna men också barn/unga och deras familjer

Behandling främst utifrån KBT

Bedömning och behandling av varierande diagnoser och symtombilder

Samverkan med övriga professioner

Möjlighet att arbeta med företagstjänster, såsom:

chefsstöd

rehabiliteringsstöd

Föreläsning/workshop

organisationspsykologi och arbetsrelaterad psykisk ohälsa

Vi erbjuder
En utvecklande arbetsmiljö inom Capio - en av Sveriges ledande vårdgivare

Möjlighet att kombinera kliniskt behandlingsarbete med företagstjänster

Kollegialt stöd och multiprofessionella team

Fokus på kvalitet, kompetensutveckling och hållbara arbetssätt

Kollektivavtal och tjänstepension

Friskvårdsbidrag

Förmånscykel

Fri offentlig sjukvård

Om dig

Kvalifikationer
Legitimerad psykolog

Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift

Klinisk erfarenhet av bedömning och behandling

Trygg i att arbeta självständigt med en bred patientgrupp

Meriterande

Erfarenhet av arbete med barn och unga, exempelvis inom första linjens psykiatri

Erfarenhet av familjearbete

Vidareutbildning eller erfarenhet inom MCT, EMDR och/eller PDT

Språkkunskaper utöver svenska och engelska, exempelvis arabiska eller farsi

Erfarenhet av arbete med arbetsrelaterad ohälsa, rehabilitering eller organisationsarbete

Vi tillämpar 6 månaders provanställning
Välkommen med din ansökan till Capio Hjärnhälsan!

Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat - vänta inte med att skicka in din ansökan. I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Publicerat: 2026-04-30
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
