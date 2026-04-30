Capio Hjärnhälsan privat och försäkring söker leg psykolog
Om företaget
Capio Hjärnhälsan Privat vänder sig till personer som söker vård privat, via sitt försäkringsbolag eller via företagshälsovården. Mottagningen vänder sig till behandling vid alla former av psykisk ohälsa som till exempel ångest, sömnproblem, stress, depression och utmattningssyndrom. Capio Hjärnhälsan gör också neuropsykiatriska utredningar samt ger vård vid beroendeproblematik.
Capio Hjärnhälsan söker nu en legitimerad psykolog med bred klinisk vana och intresse för att arbeta med vuxna, barn, unga och familjer, samt med psykologiska insatser riktade mot arbetsliv och organisationer. Hos oss får du arbeta evidensbaserat i en verksamhet som präglas av kvalitet, utveckling och ett helhetsperspektiv på psykisk hälsa.
Din roll
Som psykolog hos Capio Hjärnhälsan arbetar du med bedömning och behandling av en bredd av psykiska besvär och symtombilder, ofta i ett tidigt skede. Arbetet omfattar både kliniskt patientarbete och - för den som är intresserad - insatser inom våra företagstjänster.
Vår verksamhet präglas av hög tillgänglighet, professionellt samarbete och ett starkt fokus på funktion, arbetsförmåga och hållbar hälsa över tid.Dina arbetsuppgifter
Bedömning och behandling med evidensbaserade metoder
Psykologiskt arbete med framförallt vuxna men också barn/unga och deras familjer
Behandling främst utifrån KBT
Bedömning och behandling av varierande diagnoser och symtombilder
Samverkan med övriga professioner
Möjlighet att arbeta med företagstjänster, såsom:
chefsstöd
rehabiliteringsstöd
Föreläsning/workshop
organisationspsykologi och arbetsrelaterad psykisk ohälsa
Vi erbjuder
En utvecklande arbetsmiljö inom Capio - en av Sveriges ledande vårdgivare
Möjlighet att kombinera kliniskt behandlingsarbete med företagstjänster
Kollegialt stöd och multiprofessionella team
Fokus på kvalitet, kompetensutveckling och hållbara arbetssätt
Kollektivavtal och tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Förmånscykel
Fri offentlig sjukvård
Om digKvalifikationer
Legitimerad psykolog
Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Klinisk erfarenhet av bedömning och behandling
Trygg i att arbeta självständigt med en bred patientgrupp
Meriterande
Erfarenhet av arbete med barn och unga, exempelvis inom första linjens psykiatri
Erfarenhet av familjearbete
Vidareutbildning eller erfarenhet inom MCT, EMDR och/eller PDT
Språkkunskaper utöver svenska och engelska, exempelvis arabiska eller farsi
Erfarenhet av arbete med arbetsrelaterad ohälsa, rehabilitering eller organisationsarbete
Vi tillämpar 6 månaders provanställning
Välkommen med din ansökan till Capio Hjärnhälsan!Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat - vänta inte med att skicka in din ansökan. I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7660458-1974939". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
