Capio BUP Falun växer och söker därför Psykologer med KBT-inriktning
Capio Sverige AB / Psykologjobb / Falun Visa alla psykologjobb i Falun
2026-07-08
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Falun
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-08Om företaget
Vill du arbeta med behandling för barn och unga tillsammans med ett engagerat tvärprofessionellt team? I så fall är det dig vi söker!
Hos oss på Capio Psykiatri pågår ett ständigt utvecklingsarbete och vår verksamhet kännetecknas av stort fokus på högkvalitativ vård. Vi tror på ett gott bemötande och stort engagemang vilket skapar ett stimulerande och utvecklande arbetet med hög grad av delaktighet och eget ansvar.
På vår mottagning, som ligger centralt i Falun, kommer du att sitta i trevliga och ljusa lokaler tillsammans med vårt team som består av barnpsykiatriker, psykologer, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut, administratörer och medicinska sekreterare.
Vi söker nu legitimerade psykologer med KBT-inriktning som vill vara med och göra verklig skillnad för barn, ungdomar och deras familjer.
Din roll
Hos oss kommer huvuddelen av ditt arbete att bestå av bedömning och behandling utifrån riktlinjer och vårdprogram. För att patienten och familjen ska få den bästa vården vi kan erbjuda kommer du att arbeta i team med våra andra professioner, där den fasta vårdkontakten har ett övergripande ansvar för patientens vård tillsammans med dig, läkare och andra professioner. Tillsammans behandlar, stöttar och ger ni patienten och familjen bra, nära och tillgänglig vård. För dig som även har intresse för neuropsykiatriska utredningar finns också möjlighet att kombinera behandling och utredning.
Vi erbjuder dig
Ett roligt och givande arbete med trevliga kollegor. Ett flexibelt arbete med hög delaktighet och ansvar. Vi arbetar med moderna digitala hjälpverktyg och regelbunden handledning samt kompetensutveckling utifrån behov. Vi har individuell lönesättning.
Kollektivavtal och tjänstepension
Kompetensutveckling, både internt och externt
Friskvårdsbidrag
Förmånscykel
Fri offentlig sjukvård
Fredagsfrukost
En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Du är Legitimerad psykolog med KBT-inriktning där erfarenhet av kliniskt arbete med barn och ungdomar är meriterande, både individuellt och i grupp. Som person är du självständig, initiativrik, flexibel, ansvarstagande och professionell. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor: Tillsvidaretjänst, hel- eller deltid. Tillträde enligt överenskommelse. 6 månaders provanställningSå ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Publicerat: 22026-07-08
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8040973-2093055". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Östra Hamngatan 24 (visa karta
)
791 71 FALUN Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9997364