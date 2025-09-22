Capio BUP Falun söker leg sjuksköterska
Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Falun Visa alla sjuksköterskejobb i Falun
2025-09-22
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Falun
, Borlänge
, Gävle
, Västerås
, Enköping
eller i hela Sverige
Om oss
Capio Psykiatri startade sin BUP-verksamhet i Falun oktober 2022. Sedan starten har verksamheten expanderat och vi söker nu legitimerad sjuksköterska.
Är du en av dem som vill arbeta hos oss?
Välkommen med din ansökan!
Mottagningen ligger centralt i Falun och lokalerna är välplanerade, nyrenoverade och fräscha.
På Capio Psykiatri pågår ett ständigt utvecklingsarbete och vår verksamhet kännetecknas av stort fokus på högkvalitativ vård. Vi tror på ett gott bemötande och stort engagemang vilket skapar ett stimulerande och utvecklande arbetet med hög grad av delaktighet och eget ansvar. Vår mottagning i Falun består av ett team på cirka 25 medarbetare med olika grundprofessioner och vi arbetar tillsammans för fortsatt utveckling av verksamheten för patientens bästa med ambitionen att skapa en varm och familjär atmosfär för varandra, våra patienter och deras familjer.
Din roll
Sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska inom öppenvårdpsykiatri, med fokus på egenvård och hälsoprocesser.
Vi erbjuder dig
Ett flexibelt arbete med hög delaktighet och ansvar i en arbetsgrupp där vi är måna om varandra. Individuell lönesättning.
Du erbjuds även:
Kollektivavtal
Närvarande chef
Kompetensutveckling, internt
Handledning
Friskvårdsbidrag
Frukost varje vecka
Förmånscykel
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, företrädesvis med specialistutbildning i psykiatrisk vård eller barn och ungdom. Meriterande är erfarenhet av arbete inom barn- och ungdomspsykiatri
Publicerat: 2025-09-22
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), http://www.capio.se Arbetsplats
Capio Kontakt
Lina Tengerström lina.tengerstrom@capio.se +46731479551 Jobbnummer
9521031