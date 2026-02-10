Capio Barn- och ungdomspsykiatrin Falun söker leg psykolog
2026-02-10
Capio söker leg psykologer till Barn- och ungdomspsykiatrin, Falun - flexibla tjänster med möjlighet till distansarbete
Mottagningen ligger i centrala Falun, nära tåg- och busstation - enkelt att nå vid behov. Vårat team består av cirka 25 medarbetare med olika grundprofessioner.
Hos oss får du:
• Flexibilitet: Stora möjligheter att utforma din tjänst utifrån heltid, deltid eller anpassat schema * Distansarbete: Möjlighet att arbeta från annan ort eller hemifrån * Utredningsfokus: Huvudsakligen neuropsykiatriska och psykologiska utredningar, med möjlighet att även arbeta med terapi om du vill * Engagerat team: Vi är en synlig och aktiv arbetsgrupp som vill vara med och bidra till ett hälsosammare Dalarna * Utbildning och föreläsning: Du som tycker om att föreläsa och vill vara med och utbilda Dalarnas befolkning, personal samt pågående patienter är extra välkommen * Stödjande arbetsmiljö: Avlastning via psykologassistenter och Tandem (AI) för dokumentation och administration * Expertstöd: Erfarna barnpsykiatriker bidrar i alla utredningar och arbetar nära dig för hög kvalitet
Teamet du blir en del av
Du samarbetar i ett tvärprofessionellt team med:
• Sjuksköterskor * Arbetsterapeut * Fysioterapeut * Psykoterapeut * Psykologer * Administratörer
Om introduktionen
Du får en gedigen och individuellt anpassad introduktion på vår mottagning i Falun och vid vår större utredningsenhet i Örebro.
Vi söker dig som:
• Är legitimerad psykolog * Har gott självledarskap, är engagerad och utvecklingsintresserad * Gillar att dela med dig av din kunskap, föreläsa och delta i utbildningsinsatser för patienter, kollegor och allmänhet * Trivs med att samarbeta och synas tillsammans med teamet * Erfarenhet från BUP eller utredningar är meriterande men engagemang och vilja att bidra är viktigast!
Vi erbjuder
• Kollektivavtal och tjänstepension * Friskvårdsbidrag * Fri offentlig sjukvård * Förmånscykel * Avlastning med psykologassistent och Tandem (AI) * Nära samarbete med erfarna barnpsykiatriker * Del av ett synligt och engagerat tvärprofessionellt team * Utbildningsmöjligheter och chans att påverka folkhälsan i Dalarna * Kontinuerlig handledning och utveckling * Möjlighet att kombinera utredning och terapi
Anställningsvillkor: Tillsvidareanställning, heltid, deltid eller anpassat schema. Tillträde efter överenkommelse. 6 mån provanställning.
Låter det intressant?
Välkommen att söka eller kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal! Intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas under pågående annonsering. Vi ser fram emot att höra vad just du önskar i din nästa psykologroll.
Capio - med hjärta för barn och unga. Tillsammans gör vi Dalarna hälsosammare!
Publiceringsdatum: 2026-02-10
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7206734-1835023". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Capio Sverige AB
791 71 FALUN
