Capio Ätstörningscenter söker leg läkare - Allmänspecialist
Capio Sverige AB / Läkarjobb / Varberg Visa alla läkarjobb i Varberg
2026-08-01
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-01Om företaget
Capio Ätstörningscenter ligger i natursköna Apelviken i Varberg.
Vi bedriver intensiv ätstörningsvård med regelbundet ätande 6 ggr/dag, KBT-E terapi med individuella och gruppsamtal.
Din roll
Din roll inom allmänmedicin – Samarbetsorienterad, Stabil & Analytisk Läkare. Du ansvarar du för medicinska bedömningar, behandlingar och kontinuerlig uppföljning av patienter på vår vårdcentral. Du samverkar tätt med sjuksköterska och övriga yrkesgrupper för att säkerställa en trygg och individanpassad vård.
• Du skapar förtroende i mötet med patienter, kollegor och samarbetspartners genom ett vänligt och samarbetsorienterat arbetssätt.
• Arbetsdagen innefattar mottagningsbesök, digitalt arbete samt deltagande i gemensamma patientrunder. • Du bidrar med både stabilitet och analytisk förmåga i arbetet med att kartlägga vårdbehov, fatta medicinska beslut och prioritera insatser.
Omväxling och utveckling präglar din vardag. Du får möjlighet att medverka i lokala förbättringsarbeten och det systematiska kvalitetsarbetet på mottagningen.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig – Utveckling och balans i yrkeslivet
• En positiv arbetsmiljö där samarbete och trivsel är centrala delar • Stöd i din yrkesroll med tätt kollegialt samarbete via Capio läkarakademi. • Regelbunden kompetensutveckling och tillgång till Capios nationella nätverk • Möjlighet att påverka arbetssätt och utveckla rutiner. • Kollektivavtal och tjänstepension • Närvarande chef • Kompetensutveckling, både internt och externt • Friskvårdsbidrag
Om dig
Kvalifikationer och personliga egenskaper – Allmänspecialist med samarbetsfokus
• Specialistutbildning i allmänmedicin • God förmåga att samarbeta, kommunicera och bidra till ett positivt arbetsklimat • Trygg och stabil i yrkesrollen, även i perioder av hög arbetsbelastning • Analytisk läggning med lätthet att se helheten och prioritera rätt • Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift • Körkort B är meriterande
Vi söker dig som ser utveckling och samarbete som naturliga delar av arbetet. Hos oss välkomnas kollegor oavsett bakgrund. Det viktiga är ditt engagemang och vilja att bidra till såväl arbetsmiljö som god och säker vård.
Anställningsvillkor Tillsvidare, tjänstgöringsgrad och tillträde efter överenskommelse. 6 mån provanställning.
Välkommen med ansökan! Starta din karriär som allmänspecialist hos oss!
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Publicerat: 2026-08-31
Sista dag att ansöka är 2026-09-13
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8158236-2126622". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Karl Nordströms väg 11 (visa karta
)
432 53 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Capio Jobbnummer
10017766