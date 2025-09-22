Capio Ätstörningscenter söker läkare, allmänspecialist
2025-09-22
Capio söker nu dig som vill utvecklas inom specialitpsykiatri med ätstörning. Hos oss möts du av ett engagerat, tvärprofessionellt team där samarbete och patientens bästa står i centrum. Vi kombinerar mångårig erfarenhet med nytänkande arbetssätt - allt för att skapa trygg, kvalitativ och nära vård för våra patienter.
Vi erbjuder dig en arbetsplats med stark kollegial gemenskap, fokus på utveckling samt möjlighet att forma en arbetsdag som är både meningsfull och omväxlande. Vår filosofi bygger på att tillsammans skapa bästa möjliga vård - för patient, närstående och medarbetare.
Din roll inom allmänmedicin - Samarbetsorienterad, Stabil & Analytisk LäkareI rollen ansvarar du för medicinska bedömningar, behandlingar och kontinuerlig uppföljning av patienter på vår vårdcentral. Du samverkar tätt med sjuksköterska och övriga yrkesgrupper för att säkerställa en trygg och individanpassad vård.
Du skapar förtroende i mötet med patienter, kollegor och samarbetspartners genom ett vänligt och samarbetsorienterat arbetssätt.
Arbetsdagen innefattar mottagningsbesök, digitalt arbete samt deltagande i gemensamma patientrunder.
Du bidrar med både stabilitet och analytisk förmåga i arbetet med att kartlägga vårdbehov, fatta medicinska beslut och prioritera insatser.
Omväxling och utveckling präglar din vardag. Du får möjlighet att medverka i lokala förbättringsarbeten och det systematiska kvalitetsarbetet på mottagningen.
Vi erbjuder dig - Utveckling och balans i yrkeslivet En positiv arbetsmiljö där samarbete och trivsel är centrala delar
Stöd i din yrkesroll med tätt kollegialt samarbete via Capio läkarakademi.
Regelbunden kompetensutveckling och tillgång till Capios nationella nätverk
Möjlighet att påverka arbetssätt och utveckla rutiner.
Kollektivavtal, generöst friskvårdsbidrag och förmåner
Bli en del av ett stabilt och öppet team där ditt engagemang gör skillnad - både för patienterna och kollegorna!
Kvalifikationer och personliga egenskaper - Allmänspecialist med samarbetsfokus Specialistutbildning i allmänmedicin
God förmåga att samarbeta, kommunicera och bidra till ett positivt arbetsklimat
Trygg och stabil i yrkesrollen, även i perioder av hög arbetsbelastning
Analytisk läggning med lätthet att se helheten och prioritera rätt
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Körkort B är meriterande
Vi söker dig som ser utveckling och samarbete som naturliga delar av arbetet. Hos oss välkomnas kollegor oavsett bakgrund. Det viktiga är ditt engagemang och vilja att bidra till såväl arbetsmiljö som god och säker vård.
Ansökan och anställningsinformation - Starta din karriär som allmänspecialist hos oss Anställningsform: Tillsvidare, provanställning tillämpas
Omfattning: deltid, enligt överenskommelse
Start: Efter överenskommelse
Intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Publiceringsdag: 2025-09-22 Sista dag att ansöka är 2025-10-30
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
Elisabeth Hoffert elisabeth.hoffert@capio.se Jobbnummer
9520064