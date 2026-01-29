Capio Ätstörningscenter i Varberg söker undersköterska/skötare
Capio Sverige AB / Undersköterskejobb / Varberg Visa alla undersköterskejobb i Varberg
2026-01-29
Capio Ätstörningscenter ligger i natursköna Apelviken i Varberg. Vi bedriver ätstörningsvård för vuxna och barn i heldygnsvård.
Vi är ett gott gäng av undersköterskor, psykolog, socionom, sjuksköterskor, kock, sekreterare och chef.
Nu söker vi dig undersköterska/skötare och som brinner för att göra skillnad och tycker om att arbeta med människor.
Din roll
Som undersköterska/skötare i heldygnsvård med vuxna patienter ger du måltidsstöd, arbetar med aktiv distraktion efter huvudmåltider och hanterar ångest i samband med måltider. Du lyssnar aktivt, validerar och finns som stöd för patienterna.
Ditt bemötande och förhållningssätt enligt KBT är viktigt.
Vi erbjuder dig
Ett flexibelt arbete med hög delaktighet och ansvar samt individuell lönesättning.
• Kollektivavtal och tjänstepension * Friskvårdsbidrag * Fri offentlig sjukvård * Förmånscykel * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra * Närvarande chef
Om dig
Du är utbildad undersköterska eller skötare. För att passa i vårt team har du lätt för att samarbeta och är flexibel.
Anställningsvillkor: Tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 90%, schemalagd tjänstgöring. Tillträde efter överenskommelse. 6 mån provanställning.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att höra från dig!
Publicerat: 2026-01-30
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
