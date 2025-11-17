Capio Alva Psykologi Medborgarplatsen söker psykolog för arbete med barn
2025-11-17
Omfattning: Heltid Anställningsform: Tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning Krav: Leg. psykolog med två års erfarenhet av arbete med barn Språk: Krav Svenska Publiceringsdatum2025-11-17
Capio Alva Psykologi arbetar med psykisk hälsa hos barn och unga och är en verksamhet som präglas av engagemang, ett gott bemötande och kvalitet. Våra mottagningar erbjuder god struktur, gemenskap och ett nära samarbete mellan olika professioner såsom psykologer, barnläkare, barnpsykiatriker och barnsjuksköterskor. Vi värnar om din kompetensutveckling, har löpande intern och extern handledning samt goda möjligheter till utbildning. Tillsammans med psykologgänget på systermottagningen i Hagastaden håller vi också regelbundna workshops och utvecklar verksamheten och vår kompetens tillsammans.
Vi kan nu erbjuda en tillsvidareanställning på vår mottagning centralt vid Medborgarplatsen i Stockholm.
Din roll
Vi söker dig som är leg. psykolog och som vill arbeta med barn och unga 6-17 år, med behandling och neuropsykiatriska utredningar. Hos oss träffar du barn med mild till måttlig psykisk ohälsa för bedömning och behandling samt arbetar med föräldrastödjande insatser. Vi arbetar enligt en "stepped care" - modell där våra psykologer arbetar i steg, från rådgivning, till föreläsning, grupp och individuell behandling. Barn som kommer på remiss för neuropsykiatrisk utredning träffar psykolog och barnläkare/barnpsykiater som arbetar i team. Som psykolog arbetar du strukturerat och fokuserat med få utredningar igång parallellt. Efter avslutad utredning följs barnet vid behov upp för behandling av psykolog och/eller läkare via Capio Alva Balans vilket skapar en uppskattad kontinuitet för barn och familj.
Vi erbjuder dig
Kollektivavtal
Närvarande chef som också är psykolog
Kompetensutveckling, både internt och externt
Friskvårdsbidrag
Frukost en gång i veckan
En inkluderande arbetsplats där vi har roligt och lär av varandra
Om dig
Vi söker dig som är leg. psykolog med god förmåga att arbeta självständigt och strukturerat. Du har ett driv och vill vara en del av ett utvecklande och kreativt team! Vårt avtal kräver att du har minst två års erfarenhet av psykologarbete med barn och vi önskar att du har KBT som inriktning.
Sista dag att ansöka är
17 december 2025 Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-17
Sista dag att ansöka är 2025-12-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), http://www.capio.se Arbetsplats
Capio Kontakt
Lovisa Claësson lovisa.claesson@capio.se 070-0915861
9608949