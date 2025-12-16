Campus & lokalutvecklare till Chalmersfastigheter, Göteborg
Chalmersfastigheter AB är Chalmers Högskolas egna fastighetsbolag och består i dagsläget av 36 medarbetare. Vår primära uppgift är att försörja Chalmers med både egenägda lokaler och genom att hyra in fastigheter och lokaler från andra fastighetsägare till Chalmers verksamhet men vi är även en viktig del i att förverkliga Chalmers vision om en hållbar framtid genom utvecklingen av campus. Chalmers verksamhet är samlad i campus Johanneberg och nod Lindholmen samt verksamhet vid Onsala Rymdobservatorium på Råö. Med ett genomtänkt campus och noder vill vi skapa bästa förutsättningar för utbildning, forskning och samverkan som kommer alla till nytta.
Chalmers står inför en ny fas i utvecklingen av verksamhet och campus. För att möta framtida lokalbehov och skapa ännu bättre förutsättningar för utbildning, forskning och innovation har Chalmers Fastigheter fått ett utökat ansvar för lokalförsörjningen inom koncernen.
Vi behöver nu förstärkning och söker dig som vill bidra i arbetet med att säkerställa att Chalmers lokalresurser och campus planeras och utvecklas hållbart och långsiktigt.
Om rollen
Som campus- & lokalutvecklare ingår du i vår campus- och lokalförsörjningsfunktion och blir en del i arbetet med att utveckla och driva lokalutvecklingsprojekt. Du arbetar i nära samverkan med högskolan och bolag inom Chalmerssfären och representerar ett helhetsperspektiv där verksamhetsnytta, ekonomi och hållbarhet vägs samman.
Rollen innebär att du driver projekt i tidiga skeden där du analyserar behov, tar fram beslutsunderlag och bidrar till samsyn i komplexa lokalfrågor. I rollen kommer du även att stödja verksamheterna med att planera och optimera användningen av befintliga lokaler för att skapa ändamålsenliga, effektiva verksamhetslokaler och en god arbetsmiljö.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Analysera nuläge och framtida lokalbehov tillsammans med verksamheterna
Driva utredningar, förstudier och projekt i tidiga skeden
Ta fram underlag och rekommendationer för lokalplanering, åtgärder och lokalanvändning
Stödja och ta fram förslag med verksamheterna för att effektivisera och öka samnyttjande av lokalresurser
Bidra till förbättrade arbetssätt samt utveckla riktlinjer och standarder för lokaler
Arbeta nära projekt-, förvaltnings- och ekonomifunktioner för att säkra praktisk genomförbarhet och helhetsperspektiv
Chalmers Fastigheter har ett tydligt ägaruppdrag: vi ska tillgodose lokalbehovet hos högskolan, Chalmersstiftelsens helägda dotterbolag och nära anknutna stiftelser. Vi levererar kostnadseffektiva lokaler, skapar ett finansiellt överskott som kan återinvesteras i högskolans behov och stärker Chalmers strategiska inriktning genom campus fysiska miljö.
Chalmers Fastigheter är Chalmers kvalificerade stöd och rådgivare i frågor som rör fastigheter, lokaler och campus - och vi skapar värde genom hållbar, funktionell och affärsmässig lokalförsörjning.
Vem söker vi?
För att lyckas i rollen kombinerar du strategisk och analytisk förmåga med praktisk genomförandekraft. Du har god förståelse för hur lokaler och campusmiljöer påverkar verksamhetens kvalitet, ekonomi och utveckling - och du trivs i ett uppdrag där du både ska analysera, samordna, påverka och leverera. Du har förmåga att skapa engagemang och erfarenhet av projekt- och processledning. Publiceringsdatum2025-12-16Kvalifikationer
Relevant akademisk examen, inom bygg/fastighet/arkitektur
Flerårig erfarenhet av projekt och projektledning i tidiga skeden med fokus på lokalutveckling eller fastighetsutveckling
Dokumenterad förmåga att omsätta verksamhetsbehov till lokallösningar
Erfarenhet av lokaloptimering, effektivisering och utveckling av arbetsplatsmiljöer
Stark samarbets- och projektledningsförmåga, med trygghet i att skapa tydliga målbilder och samsyn mellan många aktörer
Analytisk förmåga och intresse för resurseffektivitet, kvalitet och ekonomi
Meriterande
Erfarenhet från universitet/högskola eller annan komplex offentlig verksamhet
Erfarenhet av ekonomiska analyser kopplade till lokalinvesteringar och lokalanvändning
Erfarenhet av förändringsarbete kopplad till ändringar av fysiska miljön
Kunskap om hållbarhetsaspekter i fastighets- eller campusmiljöe
Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter - det viktiga är att du vill bidra till Chalmers framtida campus och lokalförsörjning.
Varför Chalmers Fastigheter?
Hos oss jobbar du nära Chalmers kärnverksamhet och bidrar konkret till framtidens utbildning, forskning och innovation. Vi är ett bolag med långsiktighet i fokus, expertkompetens inom fastigheter och campusmiljöer och ett tydligt uppdrag att skapa Chalmersnytta. Vi erbjuder en miljö där ditt arbete får stor påverkan på Chalmers utveckling och där du får samverka med kvalificerade kollegor och nyckelpersoner i hela koncernen. Vi har ett stort fokus på hållbarhet, funktion och ekonomi och det vägs samman i alla beslut som fattas i organisationen.
Din ansökan
I den här rekryteringen samarbetar Chalmersfastigheter med Jerrie. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Martin Dahlberg på martin.dahlberg@jerrie.se
