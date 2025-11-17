Campus Mölndal söker en ellärare till vår nya elutbildning
2025-11-17
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Campus Mölndal erbjuder attraktiva och framtidsinriktade utbildningar för vuxna. Nu tar vi nästa steg genom att starta elutbildning inom installation i ETG-konceptet under hösten 2026 . Vi söker därför dig som vill vara med från början och bygga upp verksamheten tillsammans med oss och bidra till en viktig del av regionens framtida kompetensförsörjning.
Du blir en del av ett engagerat och stöttande kollegium och arbetar i nära samarbete med ETG College och branschens aktörer. Campus Mölndal präglas av framåtanda, utvecklingsfokus och goda samarbeten.
Tjänsten är en tillsvidareanställnings på 100%. Semestertjänst 40 tim/veckan.Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och ansvarstagande ellärare till vår nya elutbildning. Du som söker är legitimerad yrkeslärare alternativt har stor kompetens och lång yrkeserfarenhet inom el. Vi samarbetar med ETG-college som är ett kvalitetssäkrat modernt koncept för att bedriva yrkesutbildning i elteknik. Ett koncept som möjliggör att eleven vid avslutad utbildning får ett ECY-certifikat och direkt kan ta anställning som förstaårsmontör.
Tjänsten innebär att du kommer kombinera undervisning med att utveckla och etablera vår nya elutbildning. I rollen får du en central funktion i att införa ETG-konceptet på Campus Mölndal. Arbetet omfattar både undervisning, betygssättning och handledning av vuxna elever. Inledningsvis kommer du även medverka i planering, projektledning och uppbyggnad av utbildningens praktiska och teoretiska moment. Du kommer även vara med och bygga upp utbildningsmiljöerna.
Du kommer att samarbeta med kollegor, branschföretag och ETG College, bland annat kring APL-platser och arbetslivskontakter. Tjänsten passar dig som vill vara delaktig i att forma en utbildning från grunden och bidra till en modern, arbetslivsnära och inkluderande lärmiljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som har mycket goda kunskaper inom elinstallation och som vill dela med dig av din yrkeserfarenhet. Det är inget krav att du är utbildad ellärare, det viktigaste är din kompetens inom elinstallation och att du har intresse för att stödja elevers lärande och utveckling.
Du bör ha bakgrund som elektriker eller elinstallatör, med praktisk erfarenhet från el- eller energibranschen. Du får gärna ha erfarenhet av att handleda praktikanter eller nyanställda. Vi ser också att du har god samarbetsförmåga, arbetar strukturerat och lösningsorienterat och kan bidra till en positiv arbetsmiljö. Rollen kräver god kommunikativ förmåga både muntligt och skriftligt samt god datorvana.
Krav för tjänsten
Minst 3 års erfarenhet från yrket som elektriker
Har B -auktorisation och/eller AI-auktorisation som elektriker
Utöver det söker vi dig som
Har goda kunskaper i svenska och förmågan att kommunicera, inspirera och motivera.
Helst är utbildad yrkeslärare
Har tidigare erfarenhet från utbildning
B-körkort är ett krav för branschbesök
Meriterande om du har erfarenhet av ETG-konceptet
Vill du vara med och utveckla elutbildningen i Mölndal? Varmt välkommen med din ansökan.
ÖVRIGT
