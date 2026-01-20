Campingvärd, Orebackens camping 2-3 tjänster under sommarsäsongen 2026
2026-01-20
Orebackens Camping i natursköna Sjöbo söker dig som vill jobba som campingvärd i sommar!
Campingen ligger i anslutning till skog och i närheten av härliga promenad- och löparslingor. Intill campingen finns Orebadet och bangolf.Publiceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
Vi söker nu 1-3 campingvärdar till Orebackens camping i Sjöbo som skall erbjuda våra gäster bästa möjliga service och bemötande.
Vi söker dig som tidigare har arbetet med likande arbete samt har vana med kundbemötande och/eller lokalvård.
Arbetet är omväxlande och ställer krav på att du är organiserad och strukturerad och att du kan jobba med flera olika uppgifter samtidigt. Det är av stor vikt att du har intresse för service och värdskap då alla ska känna sig välkomna till campingen.
Du kommer att arbeta med
reception
bokning
in- och utcheckning
försäljning/kassa
städning av stugor och servicehus med dusch/toalettKvalifikationer
Vi söker dig som fyllt 18 år och har vana från serviceyrke. Vi ser gärna att du har tidigare städvana.
Du som söker är
* social och har lätt för att ta kontakter
* serviceinriktad
* strukturerad, självgående och tar egna initiativ
* lätt att samarbeta med
Det är meriterande om du tidigare arbetat med och har erfarenhet av något boknings-, biljett och entrésystem.
Du ska kunna prata och förstå engelska väl, meriterande är tyska och andra språkkunskaper.
Löpande urval och intervjuer görs så skicka in din ansökan snarast möjligt.
ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har Sjöbo kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 19 500 invånare som har nära till den omväxlande naturen och många olika boendeformer att välja på. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/9". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sjöbo kommun
(org.nr 212000-1090) Arbetsplats
Sjöbo kommun, Fritid, friluftsbad och simanläggning Kontakt
Samordnare Orebackens camping
Desireé Åsroth orebacken@sjobo.se 0707771937 Jobbnummer
9693203