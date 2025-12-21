Campingvärd / butiksbiträde sökes till KustCamp Ekön 50% tjänst
2025-12-21
Vill du ha ett roligt och omväxlande sommarjobb i fantastisk miljö? Vi söker dig som vill bli en del av vårt härliga team på KustCamp Ekön - en fyrstjärnig camping med ett fantastiskt läge i Gryts skärgård. Här lägger vi stor vikt vid laganda, glädje och att ge våra gäster bästa möjliga upplevelse.Publiceringsdatum2025-12-21Om tjänsten
Som kassapersonal arbetar du med försäljning i vår butik och kiosk. Du ser till att gästerna får ett trevligt bemötande och att butiken är välfylld och i ordning. Arbetet är varierande och kan även innehålla enklare städuppgifter.
Exempel på arbetsuppgifter:
Försäljning av glass, godis och övriga varor
Varuplock och hålla butiken i ordning
Hjälpa gäster med frågor och behov
Städning av arbetsytorProfil
Vi söker dig som är:
Serviceinriktad och tycker om att möta människor
En glädjespridare som bidrar till en positiv arbetsmiljö
Flexibel och gillar högt tempo
Vi erbjuder:
Ett spännande och omväxlande arbete i fantastisk miljö
Ett härligt team som stöttar varandra
Personalboende vid behov (begränsad tillgång - ange i ansökan)
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan annonsens slutdatum.
Välkommen att bli en del av vårt team - tillsammans skapar vi sommarens bästa upplevelser! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jobb@campa.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butiksbiträde KustCamp Ekön". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tjust Fritid AB
(org.nr 556352-3157), http://www.campa.se
Ekövägen 1 (visa karta
)
615 95 VALDEMARSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
KustCamp Ekön Jobbnummer
9658286