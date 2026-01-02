Camfil Trosa söker Montörer säsongsarbete
2026-01-02
Våra lösningar ger ökad produktivitet hos personal och processutrustning, minimerar energianvändning och gynnar människors hälsa samt miljön. Vi är övertygade om att de bästa lösningarna för våra kunder också är de bästa lösningarna för vår planet. För att läsa mer om hur Camfil kan hjälpa dig att skydda människor, processer och miljön, besök oss på www.camfil.se.
Då vi arbetar i verkstadsmiljö, har linedrift samt truckar i verksamheten kräver vi att du är minst 18 år för att söka dessa tjänster.
Du gillar att arbeta i ett högt tempo och är kvalitetsmedveten, du har en god samarbetsförmåga och är van vid teamarbete.
Erfarenhet av att ha arbetat inom tillverkande industri är meriterande men inget krav.
Tidigare erfarenhet av tempojobb är meriterande.
Du måste ha goda kunskaper i Svenska språket i såväl tal som skrift för att kunna ha en god kommunikation och förstå såväl skriftliga som muntliga instruktioner.
Vårt ERP system är på engelska , därav ser vi att du minst har grundläggande egenskaper i detta språk.
Du kommer under högsäsong stärka upp vår bemanning och under sommarperioden täcka när våra ordinarie anställda har semester
Du kommer att arbeta som operatör i team som producerar filter, du monterar och emballerar i ett högt tempo.
Framtiden
Säsongsarbetarna utgör grunden för en tillsvidareanställning, många av dem som visar framfötterna och gör sitt yttersta under våra högsäsonger återanställs om tillfälle ges.
Då det är en säsongsanställning ser vi gärna att du bor inom pendlingsavstånd eller har tillgängligt boende i närheten av Trosa.
Vi arbetar ständig dagtid och ständigt kvällsskift.
Mån-tors 06:45-16:15 fre 06:45-12:45
Mån-Tors 16:10-00:59 fre 12:40-17:15
Vissa veckor under sommaren är endast dagtid även om du anställts på vårat kvällsskift.
Månadslönen för en säsongsanställning är 25 570 kr med 2025 års löneavtalsår.
I över sextio år har Camfil hjälpt människor att andas renare luft. Som en ledande tillverkare av premiumlösningar tillhandahåller vi kommersiella och industriella produkter och system för luftfiltrering och kontroll av luftföroreningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säsongsarbetare montör 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Camfil Svenska AB
(org.nr 556088-1327), http://www.camfil.se
Industrigatan 3 (visa karta
)
619 33 TROSA Jobbnummer
9667378