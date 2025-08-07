Camfil Trosa söker Montörer säsongsarbete
Camfil Svenska AB / Montörsjobb / Trosa Visa alla montörsjobb i Trosa
2025-08-07
, Gnesta
, Nynäshamn
, Nykvarn
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Camfil Svenska AB i Trosa
, Stockholm
, Eskilstuna
, Örebro
, Ydre
eller i hela Sverige
Svenskägda Camfil är världens ledande leverantör av renluftslösningar.
Camfil tillverkar och levererar filter inom områdena komfortventilation, rena processer, transport, säkerhet och skydd. Verksamheten bedrivs genom 31 dotterbolag, 33 produktionsanläggningar och agenter i fler än 50 länder. Camfil koncernen i sin helhet omsätter på årsbasis ca 12 miljarder kronor och har ca 5900 anställda.
Då vi arbetar i verkstadsmiljö, har linedrift samt truckar i verksamheten kräver vi att du är minst 18 år för att söka dessa tjänster.
Du gillar att arbeta i ett högt tempo och är kvalitetsmedveten, du har en god samarbetsförmåga och är van vid teamarbete.
Erfarenhet av att ha arbetat inom tillverkande industri är meriterande men inget krav.
Tidigare erfarenhet av tempojobb är meriterande.
Du måste ha goda kunskaper i Svenska språket i såväl tal som skrift för att kunna ha en god kommunikation och förstå såväl skriftliga som muntliga instruktioner.
Vårt ERP system är på engelska , därav ser vi att du minst har grundläggande egenskaper i detta språk.
Du kommer under högsäsong stärka upp vår bemanning.
Du kommer att arbeta som operatör i team som producerar filter, du monterar och emballerar i ett högt tempo.
Framtiden
Säsongsarbetarna utgör grunden för en tillsvidareanställning, många av dem som visar framfötterna och gör sitt yttersta under våra högsäsonger återanställs om tillfälle ges.
Då det är en säsongsanställning ser vi gärna att du bor inom pendlingsavstånd eller har tillgängligt boende i närheten av Trosa.
Vi arbetar ständig dagtid och ständigt kvällsskift.
Mån-tors 06:45-16:15 fre 06:45-12:45
Mån-Tors 16:10-00:59 fre 12:40-17:15
Vissa veckor under sommaren är endast dagtid även om du anställts på vårat kvällsskift.
Vi söker framförallt till vårt kvällsskift, kan du endast arbeta dagtid är det viktigt att du anger det i din ansökan.
Månadslönen för en säsongsanställning är 24 000 kr med 2024 års löneavtalsår. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-15
E-post: mikael.utter@camfil.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säsongsarbetare montör 2024". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Camfil Svenska AB
(org.nr 556088-1327), http://www.camfil.se
Industrigatan 3 (visa karta
)
619 33 TROSA Jobbnummer
9449913