CAM CNC-operatör med inriktning på 5-axlig fräsning

2025-11-11


Vi söker nu, i uppdrag av vår kund, en produktionskunnig och driven CAM CNC-operatör som vill arbeta i ett välmående och expanderande företag. Här får du möjlighet att utvecklas, bredda din kompetens och arbeta med avancerad teknik i en modern produktionsmiljö.
I rollen ingår kontakt med både slutkunder och leverantörer, vilket innebär att du får en varierad vardag med stort ansvar och inflytande.

2025-11-11

Om företaget
Vår kund är ett etablerat industriföretag med lång erfarenhet av avancerad verktygs- och komponenttillverkning. De producerar och levererar komplexa pressverktyg och mekaniska produkter till kunder inom flera branscher, bland annat fordon, telekom, offshore, aerospace, vitvaru- och möbelindustrin.
Företaget är en del av en större industrigrupp med flera produktionsenheter och internationella kunder. Kvalitet, precision och teknisk utveckling står i fokus i allt de gör.

Om tjänsten
Som CAM CNC-operatör arbetar du med avancerad legotillverkning och prototypproduktion, främst i 5-axliga fräsmaskiner och ofta i krävande material som härdat stål, rostfritt, titan och Inconel.
Du kommer att:
Programmera, ställa och köra maskiner självständigt
Arbeta med process- och kvalitetsförbättringar
Samarbeta nära produktion, teknik och kunder
Bidra till utvecklingen av produktionsflödet

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Utbildning och erfarenhet inom CAM och CNC-bearbetning
Erfarenhet av 3- och 5-axlig fräsning
God ritnings- och mätförståelse
Förmåga att arbeta självständigt, noggrant och strukturerat
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Du är lösningsorienterad, ansvarstagande och trivs i en miljö där kvalitet och precision är centralt.
Meriterande
Programmeringskunskaper i Mastercam eller liknande CAM-system
Erfarenhet av avancerad maskinbearbetning
Högt teknikintresse och vilja att utvecklas

Om Tre Kronor Rekrytering
Rekryteringen hanteras av Tre Kronor Rekrytering specialister inom headhunting för teknik, industri och fastighetsbranschen.
Vi arbetar med uppdrag över hela Sverige och brinner för att matcha rätt person med rätt arbetsgivare.

Så ansöker du
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Skicka ditt CV till Jobb@trekronorrekrytering.se och märk mejlet med "CNC Operatör- Habo".

Sista dag att ansöka är 2025-11-25
E-post: Jobb@trekronorrekrytering.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CNC Operatör - Uppsala".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tre Kronor rekrytering & Bemanning

Jobbnummer
9598792

