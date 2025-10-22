Calzedonia Söker Butikssäljare Till Malmö Triangeln!
Calzedonia Sverige AB / Butikssäljarjobb / Malmö
2025-10-22
Oniverse, tidigare känt som Calzedonia Group, är en italiensk modekoncern specialiserade på badkläder, strumpbyxor, underkläder och kashmirplagg. Sedan 1986 i Italien, har vi byggt upp ett globalt nätverk av mer än 5000 butiker i över 50 länder. I Sverige öppnade vi vår första butik år 2013 och har idag totalt 31 butiker av Calzedonia, Intimissimi och Falconeri. Du hittar oss i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Helsingborg och Jönköping. Vi letar efter dig som vill ta dig an en ny utmaning, bygga en karriär inom retail och vill bli en del av oss!
Vad du som Sales Assistant kommer göra:
Som Sales Assistant kommer du att vara en viktig del av teamet och bidra till att skapa unika kundupplevelser med förstklassig service. Du kommer att bygga och upprätthålla kundlojalitet genom att agera som en förtroendeingivande och engagerad säljare. En del av ditt ansvar blir att driva försäljningen och utmanas av att arbeta mot dagliga mål och KPIer. Du kommer även att hantera leveranser, arbeta med merchandising och säkerställa en butik i Calzedonia-anda.
Vem vi letar efter:
Du är framåt, positiv, målmedveten och älskar mötet med nya människor
Du har passion för service och att överträffa kundens förväntningar är en självklarhet för dig
Du är nyfiken och strävar efter att bli en stark och förtroendeingivande säljare
Mode är din grej och du gillar våra varumärken
Du är flexibel och kan jobba deltid (20 timmar) både vardagar och helger i vår butik i Triangeln!
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom retail-branschen
Vi ser gärna att du är tillgänglig omgående och redo att bli en del av teamet.
Vad vi erbjuder:
Att bli en del av vårt fantastiska team
Spännande karriärmöjligheter - väx och utvecklas inom Oniverse
Exklusiv personalrabatt på våra varumärken i Sverige
Attraktivt bonussystem
Tillgång till vår unika läroplattform C-People - för att utveckla dina kunskaper
Kontinuerliga utbildningar inom både produkter och service för att hålla dig i framkant
Brinner du för mode och service och detta låter som en spännande möjlighet för dig? Hos oss på Calzedonia får du chansen att göra skillnad och skapa fantastiska kundupplevelser varje dag. Ansök redan nu och ta nästa steg i din karriär!
