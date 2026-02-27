Calderys söker lagermedarbetare i Höganäs
Calderys Nordic Ab Hk / Lagerjobb / Höganäs Visa alla lagerjobb i Höganäs
2026-02-27
, Bräcke
, Helsingborg
, Ängelholm
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Calderys Nordic Ab Hk i Höganäs
, Göteborg
eller i hela Sverige
Warehouse operator / Lagermedarbetare
Nu söker vi två kollegor till lagret på Calderys i Höganäs. Den ena är en visstidsanställning till och med sista september 2026. Den andra tjänsten är en fast anställning med provanställning 6 månader. Båda är på heltid, med start så fort som möjligt.
Syftet är att kostnadseffektivt och flexibelt utföra aktuella arbetsuppgifter på lagret.Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
Att kostnadseffektivt och flexibelt utföra aktuella arbetsuppgifter på lagret.
Att tillse att god ordning och struktur upprätthålls i lagret.
Övrigt arbetsuppgifter relaterade till lagret
Bedriva verksamheten i enlighet med Calderys rutiner och Policies
Bedriva verksamheten i enlighet med lagar och andra krav Kvalifikationer
Du behöver kunna utföra lagerarbete i enlighet med arbetsbeskrivning där det kan förekomma hög arbetsvolym under vissa perioder under året. Det är ett fysiskt jobb med en blandning av truckkörning och plock och andra uppgifter inom lagret.
Goda kunskaper/arbetslivserfarenheter inom lagerverksamhet
Generellt goda kunskaper/arbetslivserfarenhter av maskinunderhåll
Truckutbildning för motviktstruck upp till 3,5 ton
Heta Arbeten
Svenska och Engelska är ett krav
Du behöver kunna ta dig till Höganäs på egen hand då våra arbetstider inte passar för kollektivtrafiken
Du behöver ha körkort
Du behöver kunna ta dig till arbetsplatsen i Höganäs på egen hand, då kollektivtrafikens tider inte alltid passar vårt schema. Vi har rullande beredskap som även omfattar denna tjänsten.
För att ansöka till den fasta anställningen, använd denna länk:https://egmk.fa.us6.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX/job/3990/?utm_medium=jobshare&utm_source=External+Job+Share
För att ansöka till visstidsanställningen, använd denna länk:https://egmk.fa.us6.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX/job/3989/?utm_medium=jobshare&utm_source=External+Job+Share
Skicka in din ansökan på engelska! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Calderys Nordic AB
(org.nr 556012-9800)
Bruksgatan 37 (visa karta
)
263 23 HÖGANÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Calderys Nordic Ab Hk Kontakt
Warehouse Manager
Marjane Rydén 046-42 499 88 37 Jobbnummer
9769062